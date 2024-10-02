Бразилия обыграла Украину и вышла в финал ЧМ-2024 по футзалу
Фото: Instagram/futsal_ua
Сборная Бразилии провела матч 1/2 финала чемпионата мира 2024 по футзалу против сборной Украины, сообщает Zakon.kz.
Поединок состоялся в Ташкенте.
В полуфинале бразильцы с большим трудом прошли Украину, забив победный мяч с дабл-пенальти.
Украина – Бразилия 2:3:
- 17:03 Игорь Чернявский (1:0)
- 20:46 Ростислав Семенченко (автогол, 1:1)
- 22:00 Диего (1:2)
- 28:56 Игорь Корсун (2:2)
- 33:48 Леандро Лино (Бразилия) – желтая карточка
- 35:49 Андрей Мельник (Украина) – желтая карточка
- 35:50 Диего (дабл-пенальти, 2:3)
Во втором полуфинале 3 октября сыграют Аргентина и Франция.
Ранее, 30 сентября, сборная Казахстана встретилась с Аргентиной в четвертьфинале чемпионата мира – 2024 по футзалу в Узбекистане. Встреча закончилась разгромным счетом 1:6 в пользу аргентинской сборной.
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