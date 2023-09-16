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Казахстан одержал уверенную победу над Нидерландами в отборочном туре ЧМ-2024 по футзалу

Казахстан одержал уверенную победу над Нидерландами в отборочном туре ЧМ-2024 по футзалу Фото: скриншот с видео
Казахстанская сборная по футзалу обыграла соперников из Нидерландов в отборочном этапе группы A элитного раунда квалификации чемпионата мира 2024 года, сообщает Zakon.kz.

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Игра проходила в голландском городе Алмере в ночь на 16 сентября. Казахстанские спортсмены уверенно обошли соперников в ходе встречи, забив два гола в ворота противника. В ответ футболисты из Нидерландов не смогли пробить защиту ворот гостей матча.

Таким образом, встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу Казахстана.

На третьей минуте матча мяч в ворота гостей забил Эдсон, на 28 минуте гол забил Даурен Турсагулов.

Ранее стало известно, что кандидат в сборную Казахстана по футболу Александр Зуев будет выступать в Высшей лиге чемпионата Сербии. Он стал игроком клуба ИМТ, который недавно стал победителем сербской первой лиги.

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Мария Мельникова
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