Казахстан одержал уверенную победу над Нидерландами в отборочном туре ЧМ-2024 по футзалу
Эксклюзивные репортажи,
закулисье зрелищных турниров, кровь, пот, прогнозы – на YouTube-канале
Olimpbet Play. А также розыгрыши призов, челленджи, интервью и многое другое.
Подпишитесь и дышите спортом вместе с нами!
Игра проходила в голландском городе Алмере в ночь на 16 сентября. Казахстанские спортсмены уверенно обошли соперников в ходе встречи, забив два гола в ворота противника. В ответ футболисты из Нидерландов не смогли пробить защиту ворот гостей матча.
Таким образом, встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу Казахстана.
На третьей минуте матча мяч в ворота гостей забил Эдсон, на 28 минуте гол забил Даурен Турсагулов.
Ранее стало известно, что кандидат в сборную Казахстана по футболу Александр Зуев будет выступать в Высшей лиге чемпионата Сербии. Он стал игроком клуба ИМТ, который недавно стал победителем сербской первой лиги.