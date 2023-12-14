Казахстанская сборная по футзалу всухую обыграла сборную Нидерландов

Сборная Казахстана по футзалу сыграла против Нидерландов, сообщает Zakon.kz.

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Матч закончился со счетом 2:0.

Фото: Акорда

Первым отличился Биржан Оразов. Он буквально сразу вывел сборную Казахстана вперед. Второй гол забивает забил Дуглас Жуниор.

Фото: Акорда

Отметим, что на матче присутствовал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.