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Соперник "Астаны" по подгруппе получил путевку в плей-офф Лиги конференций

Футбол Плей-офф ЛК Фото: Instagram/fcviktoria_official
Накануне состоялись матчи 4-го тура группового раунда Лиги конференций УЕФА по футболу. В группе С, где выступает казахстанская "Астана", определилась первая команда, которая заработала место в плей-офф данного евротурнира, сообщает Zakon.kz.

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Данную путевку в плей-офф Лиги конференций заслуженно завоевала чешская дружина "Виктория Пльзень", которая в 4-м туре второй раз подряд была сильнее загребского "Динамо". Победа с минимальным счетом 1:0 на родной арене позволила "Виктории" остаться на первом месте турнирной таблицы и гарантировать путевку в плей-офф. А для хорватской команды это третье поражение подряд в подгруппе С. Далее в 5-м туре "Динамо" едет в Астану. 

 

В свою очередь казахстанская дружина накануне сыграла вничью с косовской "Балкани" – 0:0 – и поднялась на второе место в таблице с активом в 4 очка. Далее разместились "Балкани" (4) и "Динамо" (3). 

Если "Виктория Пльзень" уже выполнила свою задачу на этом этапе, то остальным трем коллективам придется серьезно попотеть, что получить вторую путевку в плей-офф Лиги конференций.   

И в этих разборках трудно будет нашей Астане. 30 ноября подопечные Григория Бабаяна принимают на своей арене "Динамо", которому уже мы крупно проигрывали два последних раза и дома, и в гостях. Смогут ли столичные футболисты сотворить сенсацию, узнаем в конце ноября. 

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