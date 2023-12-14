Испанцы стали лидерами по числу участников плей-офф Лиги чемпионов УЕФА

13 декабря завершились все матчи заключительного шестого тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24. По их итогам в 1/8 финала престижного турнира прошло больше всего команд из Испании, сообщает Zakon.kz.

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Честь Испании будут защищать четыре клуба. От Италии и Германии в плей-офф прошли по три команды, англичане выставят два коллектива. По одному представителю будет от Нидерландов, Франции, Дании и Португалии.

Все четыре испанских клуба – "Атлетико", "Реал Сосьедад", "Барселона" и "Реал" – заняли первые места в своих подгруппах. Из пяти испанских команд, которые стартовали на групповом этапе, только "Севилья" не смогла пробиться в плей-офф Лиги чемпионов.

В 1/8 финала ЛЧ от Германии выступят "Бавария", "Боруссия" и "РБ Лейпциг". "Униону" не повезло на групповой стадии.

В список 16 лучших клубов Европы от Италии отобрались "Наполи", "Интер" и "Лацио". "Милан" продолжит борьбу в Лиге Европы.

Только две английские команды пробились в плей-офф самого престижного еврокубка. Это действующий победитель Лиги чемпионов – "Манчестер Сити" – и лондонский "Арсенал". Два других британских коллектива, "Ньюкасл" и "Манчестер Юнайтед", остались за бортом соревнований.

Также честь своих стран в плей-офф ЛЧ будут защищать "ПСЖ" (Франция), "Порту" (Португалия), "ПСВ" (Нидерланды) и "Копенгаген" (Дания).

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет 16 декабря. Победители группового раунда будут сеяными, занявшие вторые места будут без посева. В первом раунде плей-офф не встретятся команды из одной страны, а также игравшие в одной группе. Матчи плей-офф запланированы на 13/14, 20/21 февраля, а также на 5/6, 12/13 марта 2024 года.



Действующий победитель главного клубного турнира Европы – "Манчестер Сити", который в 2023 году также впервые выиграл Суперкубок УЕФА.