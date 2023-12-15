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Главу турецкого футбольного клуба наказали за избиение судьи

Главу турецкого футбольного клуба наказали за избиение судьи Фото: Instagram/ftblturkiye
Экс-президента турецкого футбольного клуба "Анкарагюджю" Фарука Коджу за избиение рефери пожизненно отстранили от футбола. В его отношении также возбудили уголовное дело. Сам клуб проведет пять ближайших матчей без болельщиков, сообщает Zakon.kz.

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Как сообщает пресс-служба TTF, 14 декабря прошло заседание дисциплинарного комитета турецкой футбольной федерации, на котором обсудили данный инцидент и вынесли решение:  

  • пожизненно отстранить Фарука Коджу от футбола;
  • ФК "Анкарагюджю" оштрафовать на 2 млн лир (62 800 евро);
  • оштрафовать клуб на 200 тыс. лир (6280 евро) за поведение фанатов;
  • потребовать, чтобы ФК "Анкарагюджю" провел пять игр без зрителей;
  • наложить штрафы и дисквалификации, в том числе пожизненные, на нескольких сотрудников команды.

Фарук Коджа после матча чемпионата Турции между "Анкарагюджю" и "Ризеспором" выбежал на поле и ударил главного арбитра Халила Мелера. Потом несколько неизвестных стали пинать его ногами, вследствие чего рефери попал в больницу с разными травмами.  

По информации Мedyascope, министр юстиции Турции Йылмаз Тунч заявил, что в отношении Фарука Коджа и еще трех человек подготовили обвинительное заключение. По словам чиновника, расследование завершено, иск по делу составлен и направлен в суд первой инстанции Западной Анкары.

Ранее Эрдоган отреагировал на избиение арбитра FIFA.

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