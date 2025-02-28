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Спорт

Турецкие футбольные чиновники наказали Жозе Моуринью

Футбол Дисквал 4 матча, фото - Новости Zakon.kz от 28.02.2025 12:55 Фото: Instagram/FENERBAHCE
Знаменитый португальский наставник, главный тренер турецкого футбольного клуба "Фенербахче" Жозе Моуринью дисквалифицирован на четыре матча за расизм в сторону команды "Галатасарай", а также за оскорбление судьи, сообщает Zakon.kz.

По информации Sky, скандал с португальским специалистом был зафиксирован после матча между "Фенербахче" и "Галатасараем" в рамках 25-го тура чемпионата Турции, который завершился нулевой ничьей.

Как утверждают представители "львов", после той игры главный тренер "Фенербахче" заявил, что запасные игроки и тренеры хозяев поля "прыгали, как обезьяны". Вследствие этих высказываний "Галатасарай" назвал эту фразу расизмом и заявил, что обратится в суд, ФИФА и УЕФА.

Футбол Наказание Тренера, фото - Новости Zakon.kz от 28.02.2025 12:55

Фото: Instagram/FENERBAHCE

В свою очередь 62-летний наставник не согласен с этими претензиями и тоже хочет подать встречный судебный иск, где его полностью поддержит "Фенербахче".

"Пытаются манипулировать словами нашего тренера, отвратительно. Высказывание никак не связано с расизмом, вырвано из контекста и искажено. Попытки выставить его таким – это злонамеренный подход". Заявление ФК "Фенербахче"

В связи с этими событиями турецкая футбольная федерация дисквалифицировала Жозе Моуринью на 4 матча: на два – за расизм, и еще на два – за оскорбительную фразу в адрес запасного судьи.

Тем самым именитый португалец не сможет помочь своим подопечным в ближайших матчах против "Антальяспора", "Самсунспора", "Бодрума" и "Трабзонспора" в турецкой Суперлиге.

Возможно, наказание будет смягчено, если Моуринью докажет свою невиновность.  

Это не первая выходка главного тренера "Фенербахче", в начале ноября 2024 года его уже наказывали за оскорбления болельщиков и судей. 

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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