В Казахстане изменились правила аттестации тренеров и спортивных судей
Так, правила изложены в новой редакции, определяют порядок проведения аттестации тренеров, тренеров-преподавателей и спортивных судей.
Аттестация тренеров и тренеров-преподавателей по видам спорта является процедурой признания и подтверждения надлежащей квалификации и знаний в области соответствующего вида спорта, включая знания по правилам техники безопасности, с целью подтверждения права тренеров и тренеров-преподавателей вести работу по подготовке спортсменов.
Аттестация спортивных судей является процедурой признания и подтверждения надлежащей квалификации и знаний спортивных судей в области соответствующего вида спорта с целью подтверждения права проводить судейскую работу на спортивных мероприятиях.
Тренеры и спортивные судьи проходят аттестацию раз в четыре года.
Для аттестации тренеры, тренеры-преподаватели и спортивные судьи предоставляют в федерацию следующие документы:
- заявление о прохождении аттестации, составляемое в произвольной форме;
- копию документа, удостоверяющего личность;
- характеристику с места работы, содержащую сведения об общем стаже работы и достигнутых результатах в области физической культуры и спорта;
- копию документа об образовании;
- копию документа, подтверждающего присвоение спортивного разряда (при наличии);
- копию документа о прохождении курсов по подготовке, переподготовке или повышению квалификации в области физической культуры и спорта (при наличии).
Заявления о прохождении очередной аттестации тренерами, тренерами-преподавателями и спортивными судьями подаются в федерации за месяц до даты проведения аттестации.
Для проведения аттестации федерациями утверждаются составы Аттестационных комиссий.
Порядок проведения аттестации
Аттестация включает в себя:
- подготовку к проведению аттестации;
- собеседование;
- вынесение решения;
- выдачу свидетельства об аттестации.
На собеседовании тренерам, тренерам-преподавателям и спортивным судьям Аттестационной комиссией задается равное количество вопросов в области соответствующего вида (видов) спорта, а для тренеров и тренеров-преподавателей – дополнительные вопросы на знания правил техники безопасности.
При проведении собеседования аттестуемому задаются вопросы, направленные на выявление уровня его компетентности в вопросах профессиональной и квалификационной подготовки по соответствующему виду (видам) спорта.
По результатам собеседования Аттестационная комиссия принимает одно из следующих решений:
- аттестован;
- не аттестован;
- подлежит повторной аттестации.
Тренерам, тренерам-преподавателям и спортивным судьям, прошедшим аттестацию, выдаются свидетельства об аттестации.
Свидетельство об аттестации выдается в течение пяти календарных дней со дня подписания протокола Аттестационной комиссией сроком на четыре года.
Федерации ведут учет аттестованных тренеров, тренеров-преподавателей и спортивных судей.
Тренеры и судьи, не прошедшие аттестацию, проходят повторную аттестацию не ранее чем через три месяца со дня проведения аттестации.
Приказ вводится в действие с 25 декабря 2023 года.
Ранее сообщалось, что в Казахстане утвердили профессиональные стандарты в области физкультуры и спорта.