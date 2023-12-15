В Казахстане изменились правила аттестации тренеров и спортивных судей

Приказом Минтуризма и спорта от 7 декабря 2023 года внесены изменения в Правила проведения аттестации тренеров и спортивных судей, сообщает Zakon.kz.

Так, правила изложены в новой редакции, определяют порядок проведения аттестации тренеров, тренеров-преподавателей и спортивных судей.

Аттестация тренеров и тренеров-преподавателей по видам спорта является процедурой признания и подтверждения надлежащей квалификации и знаний в области соответствующего вида спорта, включая знания по правилам техники безопасности, с целью подтверждения права тренеров и тренеров-преподавателей вести работу по подготовке спортсменов.

Аттестация спортивных судей является процедурой признания и подтверждения надлежащей квалификации и знаний спортивных судей в области соответствующего вида спорта с целью подтверждения права проводить судейскую работу на спортивных мероприятиях.

Тренеры и спортивные судьи проходят аттестацию раз в четыре года.

Для аттестации тренеры, тренеры-преподаватели и спортивные судьи предоставляют в федерацию следующие документы:

заявление о прохождении аттестации, составляемое в произвольной форме;

копию документа, удостоверяющего личность;

характеристику с места работы, содержащую сведения об общем стаже работы и достигнутых результатах в области физической культуры и спорта;

копию документа об образовании;

копию документа, подтверждающего присвоение спортивного разряда (при наличии);

копию документа о прохождении курсов по подготовке, переподготовке или повышению квалификации в области физической культуры и спорта (при наличии).

Заявления о прохождении очередной аттестации тренерами, тренерами-преподавателями и спортивными судьями подаются в федерации за месяц до даты проведения аттестации.

Для проведения аттестации федерациями утверждаются составы Аттестационных комиссий.

Порядок проведения аттестации

Аттестация включает в себя:

подготовку к проведению аттестации;

собеседование;

вынесение решения;

выдачу свидетельства об аттестации.

На собеседовании тренерам, тренерам-преподавателям и спортивным судьям Аттестационной комиссией задается равное количество вопросов в области соответствующего вида (видов) спорта, а для тренеров и тренеров-преподавателей – дополнительные вопросы на знания правил техники безопасности.



При проведении собеседования аттестуемому задаются вопросы, направленные на выявление уровня его компетентности в вопросах профессиональной и квалификационной подготовки по соответствующему виду (видам) спорта.

По результатам собеседования Аттестационная комиссия принимает одно из следующих решений:

аттестован;

не аттестован;

подлежит повторной аттестации.

Тренерам, тренерам-преподавателям и спортивным судьям, прошедшим аттестацию, выдаются свидетельства об аттестации.



Свидетельство об аттестации выдается в течение пяти календарных дней со дня подписания протокола Аттестационной комиссией сроком на четыре года.

Федерации ведут учет аттестованных тренеров, тренеров-преподавателей и спортивных судей.

Тренеры и судьи, не прошедшие аттестацию, проходят повторную аттестацию не ранее чем через три месяца со дня проведения аттестации.

Приказ вводится в действие с 25 декабря 2023 года.

Ранее сообщалось, что в Казахстане утвердили профессиональные стандарты в области физкультуры и спорта.

