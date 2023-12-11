Профессиональные стандарты в области физкультуры и спорта утверждены в Казахстане

Министр туризма и спорта приказом от 8 ноября 2023 года утвердил профессиональные стандарты в области физической культуры и спорта, сообщает Zakon.kz.

Профессиональный стандарт – официальный документ, устанавливающий общие требования к знаниям, умениям, навыкам, опыту работы с учетом формального и неформального, информального образования, уровню квалификации и компетентности, содержанию, качеству и условиям труда в конкретной области профессиональной деятельности.

В частности, утверждены:

профессиональный стандарт "Тренер";

профессиональный стандарт "Тренер-преподаватель по спорту";

профессиональный стандарт "Судья по спорту".

Так, профессиональный стандарт "Тренер" подразумевает осуществление подготовки и обучения спортсменов при проведении постоянных тренировок и организации спортивных соревнований. Осуществление отбора перспективных спортсменов для постоянного спортивного совершенствования и достижения высоких спортивных результатов.

Профстандарт также описывает уровень образования, обязательные и дополнительные трудовые функции, навыки и умения.

Профстандарт "Судья по спорту" определяет, что спортивный судья – физическое лицо, прошедшее специальную подготовку и получившее соответствующую квалификационную категорию, уполномоченное организатором спортивного мероприятия обеспечить судейство в соответствии с правилами вида спорта и положениями (регламентами) спортивного мероприятия.

Основная цель – обеспечение соблюдения правил вида спорта и положения (регламента) о спортивном соревновании при проведении спортивного соревнования и выполняемых населением различных возрастных групп физкультурно-спортивных тестовых мероприятий.

Обязательные трудовые функции включают:

Контроль соблюдения условий проведения спортивных соревнований. Выполнение поручений вышестоящих судей по подготовке спортивного соревнования. Информирование о ходе и результатах спортивного соревнования, о решениях главной судейской коллегии.

Стандарт также устанавливает, какими навыками должен область судья по спорту, а также знаниями и умениями.

Приказ вводится в действие с 9 декабря 2023 года.



