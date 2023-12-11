Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Профессиональные стандарты в области физкультуры и спорта утверждены в Казахстане

Профессиональные стандарты в области физкультуры и спорта утвердили в Казахстане Фото: акимат Алматы
Министр туризма и спорта приказом от 8 ноября 2023 года утвердил профессиональные стандарты в области физической культуры и спорта, сообщает Zakon.kz.

Профессиональный стандарт – официальный документ, устанавливающий общие требования к знаниям, умениям, навыкам, опыту работы с учетом формального и неформального,  информального образования, уровню квалификации и компетентности, содержанию, качеству и условиям труда в конкретной области профессиональной деятельности.

В частности, утверждены:

  • профессиональный стандарт "Тренер";
  • профессиональный стандарт "Тренер-преподаватель по спорту";
  • профессиональный стандарт "Судья по спорту". 

Так, профессиональный стандарт "Тренер" подразумевает осуществление подготовки и обучения спортсменов при проведении постоянных тренировок и организации спортивных соревнований. Осуществление отбора перспективных спортсменов для постоянного спортивного совершенствования и достижения высоких спортивных результатов.

Профстандарт также описывает уровень образования, обязательные и дополнительные трудовые функции, навыки и умения.

Профстандарт "Судья по спорту" определяет, что спортивный судья – физическое лицо, прошедшее специальную подготовку и получившее соответствующую квалификационную категорию, уполномоченное организатором спортивного мероприятия обеспечить судейство в соответствии с правилами вида спорта и положениями (регламентами) спортивного мероприятия.

Основная цель – обеспечение соблюдения правил вида спорта и положения (регламента) о спортивном соревновании при проведении спортивного соревнования и выполняемых населением различных возрастных групп физкультурно-спортивных тестовых мероприятий.

Обязательные трудовые функции включают:

  1. Контроль соблюдения условий проведения спортивных соревнований.
  2. Выполнение поручений вышестоящих судей по подготовке спортивного соревнования.
  3. Информирование о ходе и результатах спортивного соревнования, о решениях главной судейской коллегии. 

Стандарт также устанавливает, какими навыками должен область судья по спорту, а также знаниями и умениями.

Приказ вводится в действие с 9 декабря 2023 года.


Читайте также

Тысячи подарков от Olimpbet – уже скоро
Тысячи подарков от Olimpbet – уже скоро
Футбол Рекорд 122 матча
Футболисты "Црвены" не проигрывают 122 матча и обгоняют "Реал"
Сестра Шавката Рахмонова показала кадры со свадьбы с депутатом маслихата
Сестра Шавката Рахмонова показала кадры со свадьбы с депутатом маслихата
Лариса Черненко
Министерство туризма и спорта РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Токаев "обещает" казахстанцам до конца года небывалые выплаты
Токаев "обещает" казахстанцам небывалые выплаты
сериал
Алматинцы восхитили пользователей Сети кавером саундтрека сериала "Слово пацана"
Арктический антициклон принесет в Казахстан морозы до - 44° C
Арктический антициклон принесет в Казахстан морозы до - 44° C
В Алматы сносят жилой комплекс KHAN
В Алматы снесли жилой комплекс KHAN
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: