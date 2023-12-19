Первым финалистом клубного ЧМ-2023 по футболу стал "Флуминенсе"
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Бразильский коллектив в матче за путевку в финал одолел "Аль-Ахли" со счетом 2:0. Победу южноамериканцам принесли точные удары Арьяса (71 минута, пенальти) и Джона Кеннеди (90 минута), сообщает пресс-служба FIFA.
Теперь "Флуминенсе" ждет соперника по финальному поединку. Во втором полуфинале состязаний в ночь на 20 декабря встретятся британский "Манчестер Сити" и "Урава Ред Даймондс" из Японии.
Клубный ЧМ-2023 проходит в Саудовской Аравии. Финал турнира запланирован на 22 декабря, в этот же день пройдет матч за третье место. Действующий чемпион этих соревнований – мадридский "Реал".
Как ранее сообщалось, в клубном чемпионате мира по футболу 2023 года участвовали семь команд, которые заняли первые места в главных клубных турнирах своих ассоциаций.