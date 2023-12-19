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Первым финалистом клубного ЧМ-2023 по футболу стал "Флуминенсе"

Определился первый финалист клубного чемпионата мира по футболу Фото: Instagram/fifaworldcup
На клубном мировом первенстве по футболу, которое проходит в Саудовской Аравии, определился первый участник финального матча. Им стал бразильский клуб "Флуминенсе", обыгравший в полуфинале египетский "Аль-Ахли", сообщает Zakon.kz.

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Бразильский коллектив в матче за путевку в финал одолел "Аль-Ахли" со счетом 2:0. Победу южноамериканцам принесли точные удары Арьяса (71 минута, пенальти) и Джона Кеннеди (90 минута), сообщает пресс-служба FIFA

Теперь "Флуминенсе" ждет соперника по финальному поединку. Во втором полуфинале состязаний в ночь на 20 декабря встретятся британский "Манчестер Сити" и "Урава Ред Даймондс" из Японии.

Клубный ЧМ-2023 проходит в Саудовской Аравии. Финал турнира запланирован на 22 декабря, в этот же день пройдет матч за третье место. Действующий чемпион этих соревнований – мадридский "Реал".

Как ранее сообщалось, в клубном чемпионате мира по футболу 2023 года участвовали семь команд, которые заняли первые места в главных клубных турнирах своих ассоциаций.

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