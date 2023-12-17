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Казахстанская лыжница Мария Геращенко завоевала третье место в турнире в Италии

Казахстанская лыжница Мария Геращенко завоевала третье место в турнире в Италии Фото: Instagram.com/cop_zvs/
Наша спортсменка Мария Геращенко стала бронзовым призером среди юниорок в индивидуальной гонке свободным ходом на FIS-стартах в итальянском городе Саппаде, сообщает Zakon.kz

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По информации Центра Олимпийской подготовки в этой же гонке Елизавета Толмачева показала 6-й результат. Сабина Сулейменова закрыла топ-10. В группе юниоров Дастан Калибеков занял 4-е место. Артем Завялов стал восьмым.

Виолетта Митропольская выступила в группе U-18 в квалификационном старте для зимних Юношеских Олимпийских игр-2024. Ее результат - 6 строчка в итоговом протоколе.


Соревнования под эгидой FIS стартовали 16 декабря. В гонках принимают участие более 130 спортсменов из Аргентины, Болгарии, Венгрии, Италии, Казахстана, Сербии, Словении и т.д.

17 декабря, лыжники выступят в масс-старте классическим стилем.

 

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Фото: Instagram/leomessi
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