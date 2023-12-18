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"Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" не забили друг другу голов в матче АПЛ

"Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" не забили друг другу голов в матче АПЛ Фото: Instagram/manchesterunited
Матч завершился со счетом 0:0. "Ливерпуль" не смог лишить "Арсенал" лидерства в турнирной таблице, сообщает Zakon.kz.

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"Ливерпуль" сыграл вничью с "Манчестер Юнайтед" (МЮ) в 17-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счетом 0:0.

"Ливерпуль" прервал трехматчевую победную серию и занимает второе место в турнирной таблице, уступая очко "Арсеналу".

У "Манчестер Юнайтед" 28 очков и седьмое место. 

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