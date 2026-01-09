"Арсенал" и "Ливерпуль" не забили голов и разошлись миром в АПЛ

Минувшей ночью в английском футбольном чемпионате прошел центральный матч 21-го тура, где "Арсенал" дома сыграл вничью с "Ливерпулем" (0:0), сообщает Zakon.kz.

В этой игре встречались действующий чемпион Англии и лидер нынешнего сезона. Несмотря на 90 минут поединка, гранды АПЛ не смогли поразить ворота друг друга – 0:0.

Тем самым "канониры" не проигрывают уже в восьмом матче подряд (шесть побед и две ничьи).

Несмотря на потерю очков, "Арсенал" (49) по-прежнему опережает "Ман Сити" и "Астон Виллу" в турнирной таблице на 6 очков. "Ливерпуль" (35) идет на четвертой строчке.

"В первом тайме много доминировали, но не находили нужного паса для гола. Далее не хватало точности при работе с мячом, и это позволяло сопернику проводить контратаки. "Ливерпуль" был очень терпелив, когда не нужно было прессинговать, и за него играют потрясающие футболисты, это чемпионы Англии". Главный тренер "Арсенала" Микель Артета

Отметим, что матч первого круга АПЛ между этими командами прошел на "Энфилде". Тогда шедевральный гол венгра Доминика Собослаи принес минимальную победу "Ливерпулю" над "Арсеналом" со счетом 1:0.