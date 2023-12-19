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Какую травму получил Шавкат Рахмонов перед боем с Томпсоном

Какую травму получил Шавкат Рахмонов перед боем с Томпсоном Фото: Instagram/henrihooft
После победной схватки казахстанского бойца Шавката Рахмонова с американцем Стивеном Томпсоном стало известно, что "Номад" выступал на вечере UFC 296 с травмой лодыжки, сообщает Zakon.kz.

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О травме Шавката Рахмонова рассказал его американский наставник Анри Хофт. На своей странице в социальной сети тренер рассказал во всех подробностях, с чем столкнулся "Номад" перед встречей с "Вандербоем" 17 декабря.

По словам Хофта, за 25 дней до боя у Рахмонова была серьезная травма, но он не отказался от поединка.

"18-0. 18 финишей, и он нанес "Вандербою" первое поражение сабмишном в его карьере. Если вы раньше не верили в "Номада", то теперь у вас нет выбора, этот мужик безбашенный".Анри Хофт, тренер Шавката Рахмонова

В начале декабря Рахмонов травмировал лодыжку, но об этом знали только его близкие. Несмотря на травму, "Номад" одержал очередную великолепную победу удушающим приемом за шесть секунд до окончания второго раунда. 


После схватки с американцем Рахмонов обратился к американским врачам, чтобы не усугублять травму. 


За победу над Стивеном Томпсоном Рахмонов получит самый большой гонорар в своей карьере. По информации MMA Salaries, ему полагается 306 тысяч долларов США. Его сопернику по контракту перечислят 416 тысяч – за большие заслуги в октагоне. 

После ивента UFC 296 глава промоушна Дэйна Уайт намекнул, что будущий противник "Номада" определится, возможно, уже в ближайшие две недели.

Ранее министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев поздравил Шавката Рахмонова с победой в турнире UFC 296 над американцем Стивеном Томпсоном.

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