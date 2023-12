Какую травму получил Шавкат Рахмонов перед боем с Томпсоном

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet компенсирует ее стоимость (до 100 тысяч тенге). Правила участия – на странице "100% CASHBACK".

О травме Шавката Рахмонова рассказал его американский наставник Анри Хофт. На своей странице в социальной сети тренер рассказал во всех подробностях, с чем столкнулся "Номад" перед встречей с "Вандербоем" 17 декабря.

По словам Хофта, за 25 дней до боя у Рахмонова была серьезная травма, но он не отказался от поединка.



Henri Hooft has posted photos of Shavkat Rakhmonov’s foot leading into his fight this weekend. 18-0. 18 finishes and just handed Wonderboy his first submission loss! If you didn’t believe in the Nomad before now you have no choice the man is a SAVAGE!! pic.twitter.com/ieSmlXFHC6