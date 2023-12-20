Сборная Казахстана выиграла ІІ место на Кубке мира по конной стрельбе из лука

С 15 по 18 декабря в городе Аль-Ула, королевства Саудовской Аравии прошел финальный этап Кубка мира по конной стрельбе из лука (жамбы ату), сообщает Zakon.kz.

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В соревнованиях приняла участие сборная Казахстана в составе из 3 спортсменов: Ералхан Айкоз, Абзал Тулыбеков, Айтбек Сарыбай и главного тренера: Елдоса Бадашева.

Национальная сборная Казахстана заняла второе место в командном зачете.

Данный турнир проводится раз в два года. В течении года в разных странах мира проходят отборочные соревнования, по итогам которых 11 лучших команд получают возможность принять участие в финальном этапе. Наша сборная завоевала путевку на турнире в Турции в прошлом году. Всего на турнире выступили представители 11 стран (США, Канада, Таиланд, Кувейт, Монголия, Иран, Индонезия, Сирия, Турция, Саудовская Аравия, Казахстан).

Фото: gov.kz

Финальный этап Кубка мира прошел по единым правилам международной федерации верховой стрельбы из лука (WHAF). Национальной сборная Казахстана заранее прибыла на место проведения соревнований, где сначала путем слепого жребия участники были разбиты по группам и выбраны лошади. По результатам соревнований наша сборная показала высокие результаты.

Фото: gov.kz

В первый день были определены лучшие в стиле kassai (венгерский). Тут устанавливается только одна мишень, которой управляет судья, поворачивая ее в сторону направления всадника. Спортсмен может стрелять по мишени неограниченное количество раз. Главное преодолел 100-метровую дистанцию за 20 секунд. Учитываются очки 9 заездов. В данном стиле в личном разряде Айтбек Сарыбай занял третье место. В командном зачете также замкнул тройку лидеров.

Во второй день участники состязались в стиле serial shot (корейский). Здесь устанавливаются три мишени. На преодоление дистанции в 100 метров отводится 12 секунд. Еще одна особенность заключается в том, что спортсмен может сделать всего 3 выстрела.

Фото: gov.kz

На третий день состоялись соревнования по стилю Qabaq (турецкий). В нескольких метрах от старта в земле находится первая мишень, а в центре, на высоте 8 метров устанавливается вторая. Таким образом, спортсмен может набрать большое количество очков. Доскакать до финиша нужно всего за 10 секунд. Наша сборная также оказалась в тройке призеров. В личном завете Ералхан Айкоз занял второе место. Также по итогам трех стилей Ералхан завоевал бронзовую медаль.

Кубок мира – командный турнир. Поэтому, главные награды присуждаются именно по итогам общекомандного зачета.

1 место: Саудовская Аравия – 1490 очков.

2 место: Казахстан – 1045 очков.

3 место: Турция – 1010 очков.