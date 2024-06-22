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Казахстан выиграл этап Кубка мира по стрельбе в Анталье

Казахстан выиграл этап Кубка мира по стрельбе в Анталье, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2024 20:55 Фото: olympic.kz
Казахстанская команда по стрельбе из лука 22 июня выиграла этап Кубка мира в Анталье (Турция), сообщает Zakon.kz.

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Как сообщает Национальный олимпийской комитет РК, наши лучники завоевали золотую медаль в стрельбе из блочного лука среди смешанных команд.

"Страну представили Андрей Тютюн и Адель Жексенбинова. В финале они оказались сильнее Великобритании", – говорится в сообщении. 

Третье место заняла Италия. 

Ранее стало известно, что казахстанского дзюдоиста – чемпиона мира поймали на допинге. Подробнее можно прочитать здесь

Диана Абдуллаева
Казахстан Турция 2024 год Хорошие новости
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