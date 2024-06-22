Казахстан выиграл этап Кубка мира по стрельбе в Анталье

Казахстанская команда по стрельбе из лука 22 июня выиграла этап Кубка мира в Анталье (Турция), сообщает Zakon.kz.

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Как сообщает Национальный олимпийской комитет РК, наши лучники завоевали золотую медаль в стрельбе из блочного лука среди смешанных команд.

"Страну представили Андрей Тютюн и Адель Жексенбинова. В финале они оказались сильнее Великобритании", – говорится в сообщении.

Третье место заняла Италия.

Ранее стало известно, что казахстанского дзюдоиста – чемпиона мира поймали на допинге. Подробнее можно прочитать здесь.