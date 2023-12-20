Новый скандал с участием главы "Истанбулспора" произошел в турецком футболе

Один из матчей турецкого футбольного чемпионата 19 декабря завершился досрочно: президент клуба "Истанбулспор" увел игроков с поля после гола, который забила команда "Трабзонспор". Глава клуба не согласился с решением судьи, когда забили мяч в ворота его команды, сообщает Zakon.kz.

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Инцидент произошел в матче 17-го тура турецкой Суперлиги, когда "Трабзонспор" принимал на своей арене "Истанбулспор", сообщает турецкий футбольный сайт Fanatik. Поединок ведущих клубов страны остановили за 16 минут до финального свистка при счете 2:1 в пользу гостей. Президент клуба "Истанбулспор" Эртугрул Доган приказал своим футболистам покинуть поле из-за несогласия с решением главного арбитра игры Али Шансалана.





Судя по видеозаписи матча, игроки принимающей стороны пытались уговорить своего президента не прерывать встречу. Защитник сборной Кот-д'Ивуара и "Истанбулспора" Симон Дели буквально на коленях просил продолжить матч, но его просьбу проигнорировали.



Матч так и не доиграли. Скорее всего, турецкая федерация футбола примет решение по этой ситуации уже в ближайшее время.

Это уже не первый подобный демарш со стороны руководителей клубов турецкого футбола. 11 декабря президент "Анкарагюджю" Фарук Коджа после матча чемпионата Турции против "Ризеспора" выбежал на поле и ударил главного арбитра Халила Мелера. После этого Коджу пожизненно отстранили от футбола и в отношении его возбудили уголовное дело.