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"Фенербахче" на грани выхода из турецкого чемпионата по футболу

Футбол Уход Суперлига, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2024 15:48 Фото: Instagram/fenerbahce
Один из лидеров турецкого футбольного первенства, клуб "Фенербахче", не исключает возможности ухода из состава Суперлиги. Это произошло после нападения фанатов "Трабзонспора" на игроков гостевой команды, сообщает Zakon.kz.

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О серьезности своих намерений 18 марта известил совет директоров клуба "Фенербахче", который рассмотрит данный вопрос 2 апреля, вплоть до снятия команды с чемпионата.

Как известно, после игры турецкой Суперлиги 17 марта, где "желтые канарейки" на выезде обыграли "Трабзонспор" со счетом 3:2, хозяева выбежали на поле и массово атаковали игроков приезжего коллектива. Гости к этому моменту праздновали победу в центре арены.

Шокированные футболисты "Фенербахче" убежали в сопровождении сотрудников службы безопасности и полицейских. Спустя время были задержаны 12 подозреваемых по этому инциденту.

Свое возмущение также высказал президент FIFA Джанни Инфантино. 

Пресс-служба "Фенербахче" уже опубликовала специальное обращение руководителей клуба по данному происшествию. 2 апреля состоится внеочередное заседание совета директоров. Не исключен даже вариант ухода команды из турецкой Суперлиги.

Команда Исмаила Картала сейчас располагается на второй строчке таблицы чемпионата Турции и является главным конкурентом "Галатасарая" на титул. Разница между двумя топ-клубами всего лишь два очка.

По расписанию турецкого чемпионата "Фенербахче" 3 апреля принимает на своем поле "Адана Демирспор", честь которого защищает казахстанец Абат Айымбетов.

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