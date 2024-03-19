"Фенербахче" на грани выхода из турецкого чемпионата по футболу
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О серьезности своих намерений 18 марта известил совет директоров клуба "Фенербахче", который рассмотрит данный вопрос 2 апреля, вплоть до снятия команды с чемпионата.
Как известно, после игры турецкой Суперлиги 17 марта, где "желтые канарейки" на выезде обыграли "Трабзонспор" со счетом 3:2, хозяева выбежали на поле и массово атаковали игроков приезжего коллектива. Гости к этому моменту праздновали победу в центре арены.
Шокированные футболисты "Фенербахче" убежали в сопровождении сотрудников службы безопасности и полицейских. Спустя время были задержаны 12 подозреваемых по этому инциденту.
Свое возмущение также высказал президент FIFA Джанни Инфантино.
18.03.2024 TARİHLİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) March 18, 2024
Yönetim Kurulu, 18.03.2024 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.
1- Tüzüğümüzün 20. Maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereği Yönetim Kurulu’nun tamamının talebi üzerine, aşağıdaki gündemle Olağanüstü Genel Kurul… pic.twitter.com/zXwUyBqWwS
Пресс-служба "Фенербахче" уже опубликовала специальное обращение руководителей клуба по данному происшествию. 2 апреля состоится внеочередное заседание совета директоров. Не исключен даже вариант ухода команды из турецкой Суперлиги.
Команда Исмаила Картала сейчас располагается на второй строчке таблицы чемпионата Турции и является главным конкурентом "Галатасарая" на титул. Разница между двумя топ-клубами всего лишь два очка.
По расписанию турецкого чемпионата "Фенербахче" 3 апреля принимает на своем поле "Адана Демирспор", честь которого защищает казахстанец Абат Айымбетов.