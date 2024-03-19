"Фенербахче" на грани выхода из турецкого чемпионата по футболу

Один из лидеров турецкого футбольного первенства, клуб "Фенербахче", не исключает возможности ухода из состава Суперлиги. Это произошло после нападения фанатов "Трабзонспора" на игроков гостевой команды, сообщает Zakon.kz.

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О серьезности своих намерений 18 марта известил совет директоров клуба "Фенербахче", который рассмотрит данный вопрос 2 апреля, вплоть до снятия команды с чемпионата.

Как известно, после игры турецкой Суперлиги 17 марта, где "желтые канарейки" на выезде обыграли "Трабзонспор" со счетом 3:2, хозяева выбежали на поле и массово атаковали игроков приезжего коллектива. Гости к этому моменту праздновали победу в центре арены.

Шокированные футболисты "Фенербахче" убежали в сопровождении сотрудников службы безопасности и полицейских. Спустя время были задержаны 12 подозреваемых по этому инциденту.

Свое возмущение также высказал президент FIFA Джанни Инфантино.

18.03.2024 TARİHLİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI



Yönetim Kurulu, 18.03.2024 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.



1- Tüzüğümüzün 20. Maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereği Yönetim Kurulu’nun tamamının talebi üzerine, aşağıdaki gündemle Olağanüstü Genel Kurul… pic.twitter.com/zXwUyBqWwS — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) March 18, 2024

Пресс-служба "Фенербахче" уже опубликовала специальное обращение руководителей клуба по данному происшествию. 2 апреля состоится внеочередное заседание совета директоров. Не исключен даже вариант ухода команды из турецкой Суперлиги.

Команда Исмаила Картала сейчас располагается на второй строчке таблицы чемпионата Турции и является главным конкурентом "Галатасарая" на титул. Разница между двумя топ-клубами всего лишь два очка.

По расписанию турецкого чемпионата "Фенербахче" 3 апреля принимает на своем поле "Адана Демирспор", честь которого защищает казахстанец Абат Айымбетов.