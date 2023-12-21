Братья Мбаппе впервые сыграли вместе в победном матче за ПСЖ

Младший брат Килиана Мбаппе, 16-летний Этан, дебютировал за французский футбольный клуб ПСЖ. Молодой игрок вышел на замену в выигрышном поединке Лиги 1 против "Метца", сообщает Zakon.kz.

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Молодой полузащитник провел первый официальный матч за "парижан" и одержал дебютный успех при поддержке знаменитого брата, передает Getfootballnewsfrance.

Это случилось в рамках французского первенства, когда ПСЖ на своем поле обыграл "Метц" со счетом 3:1. 16-летний талант вышел на замену на 92-й минуте встречи.





К выходу на поле Этана счет уже был 3:1 в пользу хозяев. Парижский коллектив забил три мяча благодаря дублю Кильяна Мбаппе и одному мячу Витиньи.

Мбаппе-младший в основном играет за молодежную команду ПСЖ (U19). В 12 матчах нынешнего сезона отметился 3 голами и 2 результативными передачами.



После победы над "Метцом" действующий чемпион Франции набрал 40 очков и лидирует в турнирной таблице чемпионата. Сам же Килиан Мбаппе возглавляет список бомбардиров Лиги 1 с активом в 18 мячей. Также стоит отметить, что Мбаппе-старший накануне отметил свое 25-летие.