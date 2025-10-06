#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
547.57
642.63
6.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
547.57
642.63
6.68
Спорт

18-летний Мбаппе спас "Лилль" от поражения в матче против ПСЖ

Футбол Гол ПСЖ, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2025 13:03 Фото: Instagram/ethanmbappe
В ночь на 6 октября родной брат знаменитого французского футболиста Килиана Мбаппе – Этан помог своему клубу "Лиллю" уйти от поражения в противостоянии с лучшим клубом Европы – ПСЖ, сообщает Zakon.kz.

18-летний Этан Мбаппе забил гол в ворота ПСЖ на 85-й минуте поединка и подарил ничью "Лиллю" в ходе игр французского первенства – 1:1.

Это был матч седьмого тура Лиги 1, когда Мбаппе-младший ответил на мяч "парижанина" Нуну Мендеша.

Как известно, оба брата год назад выступали под флагом ПСЖ. Затем старший из семейства Мбаппе ушел в мадридский "Реал", а младший надел футболку "Лилля".

Здесь нельзя не отметить, что Килиан неделю назад побывал в Алматы и своим хет-триком огорчил "Кайрат" в матче Лиги чемпионов УЕФА.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Братья Мбаппе впервые сыграли вместе в победном матче за ПСЖ
09:56, 21 декабря 2023
Братья Мбаппе впервые сыграли вместе в победном матче за ПСЖ
Мбаппе объявил о скором уходе из ПСЖ
09:54, 16 февраля 2024
Мбаппе объявил о скором уходе из ПСЖ
"Реал" поставил условия для перехода Килиана Мбаппе из ПСЖ
13:39, 09 января 2024
"Реал" поставил условия для перехода Килиана Мбаппе из ПСЖ
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: