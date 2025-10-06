18-летний Мбаппе спас "Лилль" от поражения в матче против ПСЖ

В ночь на 6 октября родной брат знаменитого французского футболиста Килиана Мбаппе – Этан помог своему клубу "Лиллю" уйти от поражения в противостоянии с лучшим клубом Европы – ПСЖ, сообщает Zakon.kz.

18-летний Этан Мбаппе забил гол в ворота ПСЖ на 85-й минуте поединка и подарил ничью "Лиллю" в ходе игр французского первенства – 1:1.

Это был матч седьмого тура Лиги 1, когда Мбаппе-младший ответил на мяч "парижанина" Нуну Мендеша.

Как известно, оба брата год назад выступали под флагом ПСЖ. Затем старший из семейства Мбаппе ушел в мадридский "Реал", а младший надел футболку "Лилля".

Здесь нельзя не отметить, что Килиан неделю назад побывал в Алматы и своим хет-триком огорчил "Кайрат" в матче Лиги чемпионов УЕФА.