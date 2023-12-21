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Заочный спор лидеров Ла Лиги: кто будет первым по итогам 18-го тура?

ставки на спорт Фото: Olimpbet
Чемпионат Испании по футболу – в аналитике Olimpbet. 21 декабря "Жирона" сыграет в Севилье с "Бетисом", а мадридскому "Реалу" предстоит гостевая встреча с "Алавесом".

Ла Лига. 18-й тур. "Бетис" – "Жирона". 22 декабря, 00:00 (время Астаны)

В активе севильцев самая продолжительная беспроигрышная серия в Примере, насчитывающая уже 12 матчей. При этом "Бетис" занимает лишь седьмую строчку в турнирной таблице, уступая лидирующей "Жироне" 17 очков.

Вне всяких сомнений: команда Анхеля Мичела – главная сенсация текущего сезона. Позади уже почти половина дистанции чемпионата, а каталонцы продолжают опережать абсолютно всех, включая мадридский "Реал" и соседей по региону из "Барселоны".

Но обыграть на выезде "зелено-белых" и остаться на верхней строчке Ла Лиги "бело-красным" будет неимоверно тяжело. И не только из-за того, что "Бетис" в сезоне-2023/24 на своем поле еще никому не проигрывал, но еще и по той причине, что в десяти последних очных дуэлях "Жирона" смогла добиться с севильцами лишь одной ничьей, а в девяти других случаях уступила.

Однако на этот раз аналитики Olimpbet не видят явного фаворита в этой паре и даже отдают небольшое предпочтение каталонцам: П1 – 2.83, Х – 3.68, П2 – 2.44. Наиболее вероятный счет матча на арене "Бенито Вильямарин", по версии самого популярного букмекера страны, ничья 1:1 с кэфом 6.64.

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Фото: Olimpbet

Ла Лига. 18-й тур. "Алавес" – "Реал Мадрид". 22 декабря, 02:30

К началу этой встречи уже станет известен результат матча "Бетис" – "Жирона", поэтому футболисты "Реала" будут знать, появится ли у них возможность выйти на первое место в таблице чемпионата Испании по итогам 18-го тура.

Впрочем, в любом случае, "галактикос" едут в гости к "анчоусам" играть исключительно на победу. Последние, напомним, занимают 13-е место и набрали всего одно очко в трех предыдущих матчах Примеры.

Два предыдущих визита "королевского клуба" на стадион "Мендисорроса" сложились для "сливочных" одинаково удачно – оба раза столичная команда громила соперника со счетом 4:1.

Вот и сейчас эксперты Olimpbet сходятся во мнении, что у "Реала" есть прекрасные перспективы взять три очка: П1 – 6.38, Х – 4.18, П2 – 1.56. При этом даже вероятность победы гостей с перевесом в три мяча оценивается кэфом 4.65 – это ниже, чем простой выигрыш хозяев.

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