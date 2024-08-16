"Жирона" сыграла вничью с "Бетисом" в первом туре Ла Лиги

Вечером 15 августа в испанском футбольном чемпионате прошел ряд матчей первого тура нового сезона. И в одной из этих игр "Жирона", которая удивила в прошлом сезоне европейскую публику, сыграла вничью с "Бетисом" – 1:1, сообщает Zakon.kz.

"Жиронцы", которые впервые в этом году взяли "бронзу" испанского первенства за всю свою историю, открыли новый сезон выездной ничьей с "Бетисом" (1:1).

На гол хозяев поля в исполнении Марка Бартра гости ответили мячом Габриэла Мизехауй.

Аналогичный счет 1:1 был зафиксирован в матче-открытия Ла Лиги-2024/25 между командами "Атлетик" и "Хетафе".

Остальные поединки стартового тура испанского чемпионата пройдут в предстоящие 4 дня.

В ранге обладателя Суперкубка УЕФА-2024 вступает в новый сезон Ла Лиги его действующий чемпион – мадридский "Реал", который в первом туре сыграет с "Мальоркой" в ночь на 19 августа.

В этой встрече болельщики королевского клуба ждут ярких голов от нового атакующего трио по имени БМВ.