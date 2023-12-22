Известную казахстанскую штангистку дисквалифицировали на восемь лет

Казахстанскую штангистку Зульфию Чиншанло дисквалифицировали на восемь лет за повторное нарушение антидопинговых правил, сообщает Zakon.kz.

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По информации Sportarena.kz, Международная федерация тяжелой атлетики и WADA дисквалифицировали казахстанскую штангистку Зульфию Чиншанло на восемь лет.

Чиншанло нарушила антидопинговые правила в конце 2022 года. В ее пробе во внесоревновательный период нашли следы анаболического стероида "Метандиенон". После этого штангистку отстранили от спорта.

Ранее Чиншанло, трехкратную чемпионку мира, за допинг лишили золотой медали Олимпиады 2012 года. При перепроверке результатов в ее пробе нашли следы сразу двух запрещенных препаратов. После этого МОК дисквалифицировал казахстанку на два года.

Ранее сообщалось, что 14 казахстанских тяжелоатлетов, включая чемпиона мира, дисквалифицировали за допинг.