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Овечкин прервал антирекордную безголевую серию из 14 матчей

Хоккей Гол НХЛ Фото: Instagram/capitals
Знаменитый российский форвард Александр Овечкин наконец-то смог забить шайбу, после 14-ти "засушливых" игр. Нападающий своим броском принес победу "Вашингтону" во встрече с "Коламбусом", сообщает Zakon.kz.

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Столь долгожданное событие произошло в матче NHL, где "Вашингтон Кэпиталс" играл с "Коламбус Блю Джекетс". По информации пресс-службы НХЛ, после ничьи 2:2 в основное время, в овертайме веское слово высказал Александр Овечкин, который своим голом принес итоговый успех "столичным" – 3:2. В этом поединке "Ови" набрал 2 (1+1) очка. Тем самым, капитан "Вашингтона" остановил свою антирекордную безголевую серию из 14-ти игр.

Данная шайба стала для Овечкина 828-й в рамках НХЛ, он все еще занимает второе место среди лучших снайперов в истории Лиги, уступая только легендарному Уэйну Гретцки (894).

Плюс к этому, россиянин набрал 40-е очко (26+14) в овертаймах чемпионата НХЛ, и поднялся на второе место в истории всей Лиги. Александр уступает только капитану "Питтсбурга" – Сидни Кросби, у которого 43 очка (20+23).

Лидер "Кэпиталс" также идет на второй позиции по другому рекордному показателю. Во встрече с "Коламбусом" он оформил свой 125-й победный гол в первенстве НХЛ. Здесь лидером является чешская легенда – Яромир Ягр (135).

Решающая шайба Овечкина позволила "Вашингтону" одержать 17-ую победу в сезоне, и подняться на пятое место в Восточной конференции NHL.

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