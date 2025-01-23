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Спорт

Овечкин высказался о безголевой ситуации после двух матчей в НХЛ

Хоккей Рекорд Гретцки, фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2025 16:02 Фото: Instagram/capitals
Российский хоккеист "Вашингон Кэпиталз" Александр Овечкин в погоне за вечным рекордом Уэйна Гретцки не смог пополнить свою копилку забитыми шайбами в последних двух играх НХЛ, сообщает Zakon.kz.

Капитану столичной дружины до повторения рекорда легендарного канадца не хватает еще 20 голов. Сейчас 39-летний россиянин идет на втором месте по забитым шайбам в истории регулярных чемпионатов НХЛ (874), а впереди располагается Уэйн Гретцки (894). 

"Мне не хватает 20 шайб, а для улучшения рекорда нужно забить еще одну сверху. В этой лиге трудно забивать, играешь против лучших защитников. В одной игре у тебя может быть два или три шанса, ты должен их использовать, а может быть и всего один шанс. Все пять парней на площадке должны выполнять свою работу". Александр Овечкин

На данный час "Вашингтон" единолично лидирует в общей таблице НХЛ, набрав 69 очков после 47 игр.

"Смотрите, сколько ребят подписали контракты перед началом сезона. Опытные, но все еще молодые, все они хотят побеждать и выходить в плей-офф. На мой взгляд, самое главное, что у нас отличная группа ребят в раздевалке. Если что-то случается, всегда стараемся держаться вместе, именно поэтому мы сейчас успешны". Александр Овечкин

17 января Овечкин забросил свой 874-й карьерный гол в матче НХЛ против "Оттавы Сенаторз". А накануне обновлен прогноз и указано примерное время, когда российский нападающий побьет рекорд Уэйна Гретцки.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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