Количество легионеров хотят сократить в казахстанском спорте. Об этом заявил в мажилисе вице-министр туризма и спорта Серик Жарасбаев, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Вопрос поднял депутат Нартай Сарсенгалиев.

"770 млн долларов выделяется на спорт высших достижений. И получили только одну бронзовую медаль. А население даже не знает, не проинформирована по распределению этих средств. В своем депутатском запросе поднял вопрос легионеров. Было даже предложение полностью исключить их из нашего спортивного поля. Я хочу официальные данные озвучить: "Барыс" - на 2023-2024 годы есть ведомство зарплаты и на первом месте Эдвард Паскуале – за один сезон получит 65 млн рублей, на втором месте по зарплате Алекс Грант – 58 млн рублей, третье место – Нельсон Ножье, 35 млн рублей получит. Раньше он получал 18 млн. Это только на хоккей. Написано, что это не включая сезонные бонусы хоккеистов. Мы что такие богатые, чтобы содержать на таком уровне таких спортсменов?" – задался он вопросом.

В ответ вице-министр туризма и спорта рассказал о планах по сокращению числа легионеров.

"По легионерам – на законодательном уровне сократим их численность, информация в СМИ реальна. действительна. У нас хоккейный клуб "Барыс" в будущем мы тоже его финансирование рассмотрим, там есть политический вопрос, в политической плоскости. По легионерам – касается всех видов спорта, да мы должны регламентировать, сколько будет на площадке, но это внутренний механизм регулирования...", – заявил он.

При этом он сообщил, что в Казахстане были допинг-скандалы многочисленные. В частности, в тяжелой атлетике.

"Мы провели расследование и там 32 случая – "загрязнено" питанием. Антидопинговая организация нужна. Мы больше отправляем проб, потому что у нас и населения больше. Мы сейчас аккредитацию повторно проходим и мы должны поддержать своей участие в ВАДЕ – Всемирном антидопинговом агентстве", – резюмировал вице-министр.

2 ноября сообщалось, что 14 казахстанских тяжелоатлетов, включая чемпиона мира, дисквалифицировали за допинг.