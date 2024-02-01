Сократить финансирование некоторых видов спорта планируют в Казахстане

1 февраля в кулуарах Мажилиса вице-министр туризма и спорта Серик Жарасбаев заявил, что сегодня в стране развивают 180 видов спорта, и финансировать их все – непозволительная роскошь, сообщает Zakon.kz.

Серик Жарасбаев напомнил, что после Азиатских игр президент Касым-Жомарт Токаев поручил сократить перечень финансируемых видов спорта.

"Поэтому мы и вносим свои поправки в законопроект. Мы будем это обсуждать совместно с депутатами и общественностью. Предположительно, в первую очередь останутся те, которые входят в программу Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Азиатских игр", – сказал вице-министр.

При этом, по его словам, есть виды спорта, которые не относятся к олимпийским, но все-таки входят в программу Азиатских игр. В их числе – кикбоксинг, муай-тай, джиу-джитсу.





"Они должны развиваться, так как они приносят нам медали на международном уровне. Среди тех видов спорта мы будем проводить приоритезацию по финансированию. Мы провели международный анализ: соседний Узбекистан развивает 17 видов спорта, Германия – 15 видов спорта, Великобритания – 18 видов спорта. Мы хотим тоже постепенно прийти к этому, чтобы не распылять бюджет", – резюмировал вице-министр.

Внести изменения в правила финансирования профессионального спорта предлагал еще прежний министр спорта Асхат Оралов в начале 2023 года.