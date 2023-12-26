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На Волгу! Как лидеры конференций сыграют на выезде?

На Волгу! Как лидеры конференций сыграют на выезде? Фото: olimpbet
26 декабря в регулярном первенстве Континентальной хоккейной лиги нижегородское "Торпедо" примет московский "Спартак", а "Лада" и магнитогорский "Металлург" встретятся в Тольятти.

"Торпедо" (Нижний Новгород) – "Спартак" (Москва). 26 декабря, 22:00 (время Астаны)

В предыдущем матче "регулярки" "автозаводцы" одержали яркую, волевую победу над СКА из Санкт-Петербурга со счетом 3:1. Такие игры обычно придают позитивных эмоций и добавляют уверенности в своих силах.

Но теперь "торпедовцев" ждет не менее серьезное испытание – встреча с лидером не только Западной конференции, но и всей сводной таблицы Континентальной хоккейной лиги. Московский "Спартак" настолько уверен в своих силах, что позволил себе посреди чемпионата заявить 40-летнего Илью Ковальчука. И прославленный ветеран забил в первом же матче после возвращения на лед, поразив ворота "Куньлуня".

"Красно-белые" имеют в своем активе пятиматчевую беспроигрышную серию. Команда Алексея Жамнова – самая результативная в текущей "регулярке", причем с большим отрывом. Ко всему прочему, в пользу "Спартака" завершились и все три предыдущих встречи сезона-2023/24, причем дважды столичной команде удалось выиграть в Нижнем Новгороде.

В общем, все говорит за то, что москвичи – явные фавориты сражения с нижегородцами на берегах Волги. Однако эксперты Olimpbet такого мнения не придерживаются и даже отдают небольшое предпочтение хозяевам. Победитель матча: "Торпедо" – 1.81, "Спартак" – 1.99. При этом букмекер № 1 в Казахстане практически не сомневается, что в нижегородской встрече будет заброшено не менее пяти шайб: Тотал (4.5) бол – 1.4.

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На Волгу! Как лидеры конференций сыграют на выезде?

Фото: olimpbet

"Лада" (Тольятти) – "Металлург" (Магнитогорск). 27 декабря, 21:00

Обыграв "Авангард" (3:2), "магнитка" вернула себе единоличное лидерство на Востоке. Тольяттинцы же, крупно уступив "Автомобилисту" (1:5), опустились на четвертое место в конференции, пропустив вперед себя "Салават Юлаев".

А снизу еще и активно подпирают клубы из Челябинска, Екатеринбурга и Казани, которые стремятся финишировать в таблице регулярного первенства как можно выше, чтобы быть сеяными в плей-офф.

Тольяттинцев ждет зубодробительное завершение года, до конца декабря им предстоит сыграть с "Металлургом", московским "Динамо" и "Авангардом". Правда, все эти встречи будут для команды Олега Браташа домашними. Да и новой дуэли со сталеварами "Ладе" опасаться не стоит, ведь она выиграла у "лис" две из трех очных встреч текущего сезона, а единственное поражение потерпела в овертайме.

Впрочем, аналитики Olimpbet все равно считают, что у магнитогорцев значительно больше шансов на благоприятный исход, чем у хозяев из Тольятти. Победитель матча: "Лада" – 2.39, "Металлург" – 1.57. А вероятность овертайма в этой игре самый популярный букмекер страны оценивает кэфом 4.07.

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