Топ-сражение в Санкт-Петербурге и волжское дерби в Казани

28 ноября в регулярном первенстве Континентальной хоккейной лиги питерский СКА на родном льду примет московское "Динамо", а в столице Татарстана сойдутся местный "Ак Барс" и "Лада" из Тольятти. Olimpbet дал свою аналитику.

СКА (Санкт-Петербург) – "Динамо" (Москва). 28 ноября, 22:30 (время Астаны)

Одержав в "регулярке" три победы кряду, московские "динамовцы" возглавили турнирную таблицу Запада.

В активе питерских "армейцев" значится впечатляющая серия из восьми выигрышных матчей. Правда, пока СКА даже не входит в четверку сеяных команд конференции, но, учитывая динамику продвижения команды Романа Ротенберга по дистанции сезона, вряд ли приходится сомневаться в том, что ближе к финишу чемпионата она там наверняка окажется.

Впрочем, одолеть "Динамо" клубу с берегов Невы будет очень непросто. СКА уступил "бело-голубым" в трех из пяти последних домашних матчей в КХЛ, в том числе – уже в текущем чемпионате, проиграв 15-го сентября со счетом 1:3.

Но сейчас эксперты Olimpbet полагают, что у "армейцев" шансов на благоприятный исход заметно больше, чем у гостей из российской столицы. Победитель матча: СКА –1.69, "Динамо" (Москва) – 2.16. А вероятность овертайма в этом матче самым популярным букмекером Казахстана оценивается кэфом 3.88.

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Фото: Olimpbet

"Ак Барс" (Казань) – "Лада" (Тольятти). 28 ноября, 22:00

"Барсов" прилично штормит в этом сезоне, они никак не могут обрести стабильность. В предыдущем своем матче казанцы с неимоверным трудом обыграли худшую команду Запада "Витязь" (3:2), а до этого и вовсе уступили такому же аутсайдеру "Куньлуню", не сумев забросив в ворота китайского коллектива ни одной шайбы (0:1).

"Лада", впрочем, также пребывает в кризисе. Недолго покрасовавшись на верхней строчке таблицы Востока, тольяттинцы потерпели четыре поражения в пяти матчах и откатились на третью позицию в конференции.

Но пока возвращенцы в Континентальную хоккейную лигу все равно располагаются в таблице выше трехкратного обладателя Кубка Гагарина. Более того, "Лада" уже успела дважды выиграть у "Ак Барса" по ходу текущего регулярного первенства – 6:3 и 3:2.

Правда, обе победы были для тольяттинцев домашними, а теперь им предстоит сыграть в столице Башкортостана, где "барсы", конечно же, будут намного зубастее.

Так полагают и аналитики Olimpbet, определив казанцам роль заведомых фаворитов. Победитель матча: "Ак Барс" – 1.41, "Лада" – 2.9. При этом самый щедрый букмекер страны считает, что в этом матче с большой долей вероятности будет заброшено не менее пяти шайб: Тот (4.5) М – 2.01, Б – 1.79.

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