"Ливерпуль" или "Астон Вилла" – кто выйдет в лидеры АПЛ?

Olimpbet продолжает следить за Boxing Day в английском футболе.

АПЛ. 19-й тур. "Манчестер Юнайтед" – "Астон Вилла". 27 декабря, 02:00

Бирмингемцы лишь по какому-то недоразумению не вышли в лидеры Премьер-лиги по итогам 18-го тура, умудрившись на своем поле потерять очки с беспросветным аутсайдером "Шеффилд Юнайтед" (ничья 1:1).

И все равно "вилланы" смотрят свысока на "красных дьяволов", которые одержали всего одну победу в пяти последних играх. "Астон Вилла" же имеет в своем активе семиматчевую беспроигрышную серию, опережая "Манчестер Юнайтед" на шесть мест и 11 очков.

Если взглянуть на всю историю противостояния клубов из Бирмингема и Манчестера, то общая статистика, конечно, заметно в пользу "Юнайтед". Однако после того, как "львы" в 2019-м году вернулись в высший английский дивизион, они уже успели дважды обыграть "красных дьяволов".

А сейчас, несмотря на то, что противостояние состоится на "Олд Траффорд", аналитики не видят фаворита в этой встрече, считая шансы соперников примерно равными: П1 – 2.6, Х – 3.65, П2 – 2.65. При этом самый популярный букмекер страны полагает, что матч с большой долей вероятности будет "верховым": Тот (2.5) М – 2.28, Б – 1.6.

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Фото: olimpbet

"Бернли" – "Ливерпуль". 26 декабря, 23:30 (время Астаны)

Команды по-разному стартовали в рождественско-новогоднем марафоне АПЛ под названием Boxing Day. "Бернли" обыграл на выезде лондонский "Фулхэм" 2:0, а "Ливерпуль" в родных стенах завершил вничью (1:1) матч против "Арсенала".

Впрочем, несмотря на локальный успех, "бордовые" все равно находятся в зоне вылета, тогда как "красные", пусть и упустили возможность вернуть себе лидерство в Премьер-лиге, поделили очки с командой, которая как раз и находится на первом месте в таблице.

"Скаузеры" выиграли у "Бернли" три предыдущих матча с общим счетом 6:0, а из десяти последних очных встреч уступили лишь в одной. Между этими соперниками – 28 очков разницы. По всем раскладам мерсисайдцы – безоговорочные фавориты предстоящей встречи, несмотря на то, что им предстоит играть в гостях.

Вот и эксперты Olimpbet считают, что у команды Юргена Клоппа прекрасные шансы одержать первую за три тура победу в АПЛ: П1 – 7.75, Х – 5.36, П2 – 1.39. А наиболее вероятный исход матча на арене "Терф Мур", по мнению букмекера № 1 в стране, 0:2 или 1:2 с кэфом 8.25.

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