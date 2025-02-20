Рекордный гол Салаха не помог "Ливерпулю" обыграть "Астон Виллу" в АПЛ

В ночь на 20 февраля футбольный клуб "Ливерпуль" сыграл на выезде вничью с "Астон Виллой" (2:2) в рамках вынесенного матча 29-го тура АПЛ. Один из голов у гостей забил Мохамед Салах, который побил рекорд Луиса Суареса в Премьер-лиге, сообщает Zakon.kz.

Египетский нападающий признан первым игроком "красных", в активе которого 15 забитых голов на выезде в текущем сезоне АПЛ. Салах улучшил рекорд уругвайца Луиса Суареса (14).

Mohamed Salah is the first Liverpool player to score 15 away goals in a Premier League season, breaking Luis Suárez's record of 14 in 2013/14.



Another game, another record. 😀 pic.twitter.com/vhGzMRkcCU — Squawka (@Squawka) February 19, 2025

Мохамед открыл счет на 29-й минуте поединка. Затем Юри Тилеманс восстановил равновесие. В добавленное к первому тайму время Олли Уоткинс вывел "Астон Виллу" вперед.

"Отличная игра, проигрывали 1:2 к перерыву заслуженно, но я был разочарован. Сравнялись во втором тайме, у нас было несколько хороших моментов. Могли даже проиграть, казалось, что хорошо оборонялись. Забили два хороших гола и создали достаточно моментов для победы, но на последних минутах нам тоже было тяжело. Хотели большего, и единственное, в чем можем себя винить, несколько раз не получали того, что заслуживали. Нельзя к этому привыкать". Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот

"Мерсисайдцев" от поражения спас Трент Александер-Арнолд, который на 61-й минуте сравнял результат с передачи Мохамеда Салаха – 2:2.



После этой встречи Салах довел свою копилку до 49-ти результативных действий после 37 матчей текущего сезона во всех турнирах: 29 голов и 20 ассистов.

Остался доволен исходом поединка с лидером АПЛ и главный тренер "сорок" Унаи Эмери.

"Более или менее хорошо играли и отыгрались в первом тайме. Когда вы побеждаете, "Ливерпуль" все равно может забить так, как они это сделали. Были близки к тому, чтобы забить на последней минуте. В финальные 20 минут у нас было больше возможностей выиграть. Все вижу и стараюсь добиться наилучшего результата. Идем на определенные риски, мы не изменяем себе и будем работать над улучшением". Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери

Таким образом, "Ливерпуль" продлил свою серию без поражений в АПЛ до 22 игр. После поражения 14 сентября 2024 года "Ноттингем Форесту" (0:1), "красные" одержали 15 побед и семь матчей завершили ничьей.

23 февраля команда Арне Слота на выезде сыграет с "Манчестер Сити". Действующий чемпион Англии в ночь на 20 февраля вылетел из Лиги чемпионов УЕФА, уступив мадридскому "Реалу" (1:3).