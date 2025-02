Рекордный гол Салаха не помог "Ливерпулю" обыграть "Астон Виллу" в АПЛ

Египетский нападающий признан первым игроком "красных", в активе которого 15 забитых голов на выезде в текущем сезоне АПЛ. Салах улучшил рекорд уругвайца Луиса Суареса (14).

Mohamed Salah is the first Liverpool player to score 15 away goals in a Premier League season, breaking Luis Suárez's record of 14 in 2013/14.



Another game, another record. 😀 pic.twitter.com/vhGzMRkcCU