15-летний Ернур Амангельды сотворил сенсацию на ЧМ по шахматам

15-летний казахстанский шахматист Ернур Амангельды сенсационно сыграл партию по рапиду с российским гроссмейстером Яном Непомнящим во время Чемпионата мира в Узбекистане, сообщает Zakon.kz.

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Встреча юного казахстанского шахматиста, который занимает 2012 строчку рейтинга, с вице-чемпионом мира по шахматам Яном Непомнящим завершилась ничьей. При этом, Ернур Амангельды играл черными, пишет Sports.kz.

Встреча прошла во втором туре Чемпионата мира по рапиду, которая проходит в Самарканде, Узбекистан.

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