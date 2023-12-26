Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов в мире

Популярный немецкий журнал Transfermarkt на своих страницах представил обновленный рейтинг самых дорогих футболистов планеты в связи с некоторыми изменениями их рыночных стоимостей, сообщает Zakon.kz.

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Во главе списка самых дорогостоящих игроков мира наблюдается трое-властие. К прежним двум лидерам в лице Эрлинга Холанда (Норвегия) и Килиана Мбаппе (Франция) присоединился и опередил их англичанин Джуд Беллингем. За небольшой период 20-летний английский полузащитник мадридского "Реала" возрос в цене на 30 млн евро и теперь оценивается в 180 млн.





Фото: Instagram/erling.haaland

Рядом с Беллингемом размещаются форвард английского "МанСити" – Эрлинг Холанд, и лучший снайпер Лиги 1 Килиан Мбаппе (ПСЖ). Их рыночная стоимость также равна 180 млн евро.







Фото: Instagram/k.mbappe

В список топ-10 самых дорогих футболистов мира, помимо вышеназванной тройки вошли: Винисиус Жуниор ("Реал", 150 млн), Букайо Сака ("Арсенал", 120 млн), Джамал Мусиала ("Бавария", 110 млн), Филип Фоден ("Манчестер Сити", 110 млн), Лаутаро Мартинес ("Интер", 110 млн), Виктор Осимхен ("Наполи", 110 млн) и Деклан Райс ("Арсенал", 110 млн).

Что касаемо казахстанских футболистов, то здесь самым дорогостоящим игроком считается полузащитник турецкого "Бешикташа" Бахтиер Зайнутдинов. Правда, он немного потерял в цене, за последние пару месяцев его стоимость упала на 0,5 млн евро, и стоит сейчас 6 млн. За ним располагается защитник питерского "Зенита" – Нурали Алип (3 млн евро).