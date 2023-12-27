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"Манчестер Юнайтед" волевым усилием остановил победное шествие "Астон Виллы" в АПЛ

Манчестер Юнайтед волевым усилием остановил Астон Виллу Фото: Instagram/manchesterunited
Невероятный матч в рамках 19-го тура Английской премьер-лиги отыграл знаменитый футбольный клуб "Манчестер Юнайтед". Он сумел обыграть одного из лидеров турнирной таблицы, "Астон Виллу", уступая по ходу встречи со счетом 0:2, сообщает Zakon.kz.

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"Манкунианцы" обыграли "Астон Виллу" на своей арене, проигрывая к 59-й минуте с разницей в два мяча. На голы гостей в исполнении Макгинна и Дендонкера хозяева ответили дублем Гарначо и Хейлунда. Эта победа позволила подопечным Эрика тен Хага подняться на шестое место в турнирной таблице АПЛ с активом в 31 очко. 


"Манчестер Юнайтед" победил "Астон Виллу" впервые за последние пять встреч – до этого у "красных дьяволов" были три поражения и одна ничья. К тому же "МЮ" остановил победное шествие команды Унаи Эмери, которая ранее обыграла главных фаворитов АПЛ – "Манчестер Сити" и "Арсенал".

"В перерыве сказал команде, что надо продолжать верить и делать то, что мы делали, но на самом деле делать еще больше. Нам нужно было оказывать все большее давление. При счете 1:2 мы добавили давления, ребята показали, что у нас действительно есть характер для этого. Я думаю, это было очень хорошее командное выступление", – высказался Эрик тен Хаг, главный тренер "Манчестер Юнайтед".

Следующую игру "манкунианцы" проведут 30 декабря, когда встретятся с "Ноттингем Форест". Тем временем в лидеры АПЛ вырвался "Ливерпуль", который выиграл на выезде у "Бернли" со счетом 2:0.

Вечером 27 декабря новый клубный чемпион мира, "Манчестер Сити", сыграет в гостях с "Эвертоном". А спустя сутки "Арсенал" будет противостоять "Вест Хэму".

Ранее "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" разошлись с нулевой ничьей в 17-м туре АПЛ.

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