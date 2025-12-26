Сможет ли будущий клуб Дастана Сатпаева остановить "Астон Виллу" в АПЛ

27 декабря в рамках английского футбольного чемпионата состоится центральный матч 18-го тура, где лондонский "Челси" примет одного из лидеров текущего сезона – "Астон Виллу", сообщает Zakon.kz.

В преддверии этого поединка наставник "синих" Энцо Мареска отметил важность домашней встречи против одного из претендентов на "золото" АПЛ.

Тем более "Астон Вилла" набрала шикарный темп и никто не может обыграть команду Унаи Эмери на протяжении последних 10 матчей.

"Будет очень сложная игра, нам придется показать все, на что мы способны, потому что соперник играет очень хорошо. У них четкая игровая схема и они очень организованы как с мячом, так и без него. Они полны уверенности в себе, но мы играем дома и будем стараться набрать три очка, как всегда. Мы станем усердно работать и продолжать развиваться". Главный тренер "Челси" Энцо Мареска

"Львы" перед противостоянием с "Челси" сейчас располагаются на третьей строчке таблицы чемпионата Англии с активом в 36 очков.

Они отстают от лидера "Арсенала" всего лишь на три очка, а на второй позиции стоит "Ман Сити" (37).

Встреча между "Челси" и "Астон Виллой" начнется в 22:30 по казахстанскому времени.

Лондонский коллектив пока будет обходится без нашего таланта Дастана Сатпаева, который присоединится с "аристократам" через восемь месяцев.