Травмированный Неймар организовал круиз на собственном лайнере

Звездный бразильский нападающий Неймар устроил шикарный круиз для себя и гостей в количестве 3500 человек. Он организовал трехдневный отдых на личном лайнере по водам Бразилии, сообщает Zakon.kz.

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Как передает издание As, личное судно Неймара с пассажирами отправилось в трехдневное путешествие вечером 26 декабря. Лайнер вернется обратно в Рио-де-Жанейро 29 декабря.





Фото: Instagram/neyemaltomar

В распоряжении гостей лайнера будут бутики, казино, боулинг, залы для кино и вечеринок, живые выступления и концерты, аквапарк и множество ресторанов. И все три дня на борту судна будет присутствовать сам Неймар в окружении своей семьи и личного персонала.





Не каждому по карману обошлась данная поездка со знаменитым футболистом сборной Бразилии. Стоимость билетов на одного пассажира составила от одной до шести тысяч евро.

Присутствие самого игрока в круизе стало большой неожиданностью для многих, учитывая, что он сейчас восстанавливается после серьезной травмы, полученной после разрыва передней крестообразной связки и мениска левой ноги во время матча против Уругвая в рамках квалификации ЧМ-2026.