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Неймар не сыграет на чемпионате Саудовской Аравии

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2024 08:33 Фото: Instagram/neymarjr
Бразильский нападающий Неймар не попал в заявку "Аль-Хиляля" и не сыграет в чемпионате Саудовской Аравии, сообщает Zakon.kz.

Проведенный несколько дней назад медосмотр показал, что Неймар еще не до конца готов играть и ему требуется еще пара месяцев на восстановление. Об этом передает Marca. При этом есть вероятность, что 32-летний бразилец еще сможет выйти на поле в этом году в матчах азиатской Лиги чемпионов.

Ожидалось, что форвард после перенесенной операции на колено восстановится примерно за 10 месяцев. Опасение у фанатов вызывает то, что контракт Неймара с "Аль-Хилялем" рассчитан только до лета 2025 года.

Его коллеге повезло чуть больше. На днях Месси вернулся на поле после травмы.

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