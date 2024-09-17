Неймар не сыграет на чемпионате Саудовской Аравии

Бразильский нападающий Неймар не попал в заявку "Аль-Хиляля" и не сыграет в чемпионате Саудовской Аравии, сообщает Zakon.kz.

Проведенный несколько дней назад медосмотр показал, что Неймар еще не до конца готов играть и ему требуется еще пара месяцев на восстановление. Об этом передает Marca. При этом есть вероятность, что 32-летний бразилец еще сможет выйти на поле в этом году в матчах азиатской Лиги чемпионов.

Ожидалось, что форвард после перенесенной операции на колено восстановится примерно за 10 месяцев. Опасение у фанатов вызывает то, что контракт Неймара с "Аль-Хилялем" рассчитан только до лета 2025 года.

Его коллеге повезло чуть больше. На днях Месси вернулся на поле после травмы.