Менеджеры Нурали Алипа рассказали об интересе зарубежных клубов к футболисту

В последнее время появились слухи об интересе знаменитых футбольных клубов "Манчестер Юнайтед" и "Реала" к казахстанскому защитнику Нурали Алипу. Накануне о предложениях из-за рубежа рассказали агенты самого футболиста, сообщает Zakon.kz.

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Как сообщает Sport24, агентство Player Career Management, которое занимается продвижением карьеры защитника питерского "Зенита" и сборной Казахстана Нуралы Алипа, дало официальный комментарий по поводу интереса европейских команд к своему клиенту.



"Предложения и интерес к Нуралы Алипу есть от многих клубов. Например, проявляют интерес команды из Турции. Что касается предложения "Реала", то пока на бумаге мы его не получали. Мы будем общаться с "Зенитом", но не на данном этапе. На сегодняшний день российская команда рассматривает Алипа как игрока основного состава, который сделал вклад в достижение командой результата и побед в РПЛ". Заявление Player Career Management

Алип вполне заслужил интерес со стороны европейских топ-клубов: 24-летний игрок в нынешнем сезоне прекрасно проявил себя на всех фронтах. На клубном уровне футболист нечасто попадал в основной состав, но в последнее время является одним из главных защитников.

А в сборной Казахстана Магомед Адиев постоянно рассчитывает на футболиста, приглашая на все матчи главной команды. Нурали Алип был одним из ключевых игроков во всех победных матчах национальной сборной в отборочном цикле Чемпионата Европы 2024 года.

Если Алип действительно перейдет в один из клубов Англии или Испании, это будет большим успехом для всего казахстанского футбола, не говоря уже о карьере самого игрока.

Уроженец Актау Нурали Алип в 2022 году перешел из алматинского "Кайрата" в "Зенит" из Санкт-Петербурга. За два сезона он сумел стать двукратным чемпионом России и Суперкубка. Согласно недавно обновленному отчету Transfermarkt, стоимость защитника сборной Казахстана выросла в два раза и сейчас составляет 3 млн евро.