Нуралы Алип получил подарок от Дмитрия Бивола

Один из самых высокооплачиваемых казахстанских футболистов, защитник российского клуба "Зенит" и сборной Казахстана Нуралы Алип стал обладателем боксерских перчаток. Их он получил от российского боксера-профессионала Дмитрия Бивола, сообщает Zakon.kz.

Соответствующие видеоролики появились в Instagram ФК "Зенит" накануне, 20 апреля 2025 года.

"Я – часть "Зенита", приятно. Спасибо за доверие... По поводу Нуралы Алипа – замечательный парень, сильный, один из лучших защитников в "Зените". Не хотелось бы, чтобы он травмировался... У меня для него, кстати, подарок есть – перчатки передам, чтобы он тренировался лучше. И возможно, в один день мы как-то поспаррингуем", – сказал Дмитрий Бивол.

Затем ФК показал реакцию казахстанского футболиста.

"Это подарок от Дмитрия, который он обещал... Дима, спасибо большое, от души, ценю!" – сказал Алип.

На вопрос, будет ли он в них спарринговать, Нуралы ответил положительно, добавив с улыбкой:

"Дзюба, где ты?"

Затем Алип у себя в Stories похвастался подарком, еще раз поблагодарив Бивола.

Фото: Instagram/nurik028

"От всей души благодарю Дмитрия Бивола за этот подарок – подписанные рукой суперчемпиона мира боксерские перчатки! Желаю большой удачи, Дмитрий Бивол", – написал Нуралы.

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В начале апреля 2025 года Дмитрий Бивол высказался в адрес знаменитого спортсмена. Подробнее об этом можете прочитать по ссылке.