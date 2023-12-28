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Роналду в шаге от звания лучшего снайпера 2023 года

Футбол Лучший Форвард 2023 Фото: Instagram/cristiano
Знаменитый португальский нападающий саудовского футбольного клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду 30 декабря 2023 года может быть назван лучшим бомбардиром уходящего 2023 года, сообщает Zakon.kz.

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Этого звания форвард может удостоиться только при одном условии, если его потенциальный конкурент в лице Эрлинга Холанда не забьет три и больше мячей 30 декабря. В этот день у норвежца будет шанс догнать и перегнать Роналду в матче АПЛ против "Шеффилд Юнайтед", если, конечно, выйдет на поле.

Кстати, игрок "МанСити" один из двух своих возможностей в этой гонке упустил накануне, когда не появился в гостевом матче с "Эвертоном".    


Холанд сейчас располагается на 4-ой строчке списка лучших бомбардиров 2023 года (50 мячей). Впереди него Килиан Мбаппе (ПСЖ, 52) и Гарри Кейн ("Бавария", 52). Но француз и англичанин не сыграют уже в этом году.

А единоличным лидером здесь является Роналду, у которого 53 взятий за этот календарный год, в форме "Аль-Насра" и сборной Португалии. Плюс к этому Криштиану может еще улучшить свой снайперский результат. 30 декабря он планирует сыграть против "Аль-Таавуна" в саудовском чемпионате. 

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