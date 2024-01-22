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Криштиану Роналду перечислил свои личные достижения за 2023 год

Футбол Успехи 2023 год Фото: Instagram/cristiano
Знаменитый португальский футболист, форвард саудовского клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду положительно оценил свои карьерные достижения за прошедший 2023 год, сообщает Zakon.kz.

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Об этом 38-летний игрок сообщил в интервью изданию Record после официальной церемонии награждения ежегодной премии Globe Soccer Award.


В минувшие выходные Роналду получил три награды: как лучший игрок Ближнего Востока, как лучший бомбардир 2023 года и как самый любимый футболист среди фанатов. 

"Я сконцентрировался, провел прекрасную предсезонку в "Аль-Насре" под руководством Луиша Каштру, который сыграл важную роль в том, чтобы мотивировать меня на отличный сезон. Знаю, что могу еще многое дать, забить много голов за свой клуб и португальскую сборную. Для меня это был чудесный год". Криштиану Роналду

Криштиану Роналду признали лучшим бомбардиром 2023 года, он забил в ворота соперников 54 гола (четыре из них – в составе сборной Португалии).

"Нам необходимо принимать во внимание, что мы являемся командой, которая способна выиграть чемпионат Европы, как мы это сделали в 2016 году, когда нас не считали фаворитами. Сейчас на нас смотрят по другому. Поэтому считаю, что мы должны ехать на Евро-2024 с настроем, что мы победим, и должны стремиться к этой цели".Криштиану Роналду

На групповой стадии Евро-2024 сборная Португалии встретится с Турцией, Чехией и еще с одной командой, которая присоединится позже после стыковых матчей. Европейское первенство пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.

Сейчас коллектив Роналду готовится к возобновлению чемпионата Саудовской Аравии и в ходе УТС проведет четыре товарищеских матча. Первый из них пройдет 24 января, "Аль-Наср" встретится с китайской командой "Шанхай Шеньхуа".

Ранее Криштиану Роналду раскритиковал премию "Золотой мяч".

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