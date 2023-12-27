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Роналду оформил дубль и стал лидером среди футбольных бомбардиров 2023 года

Роналду вернул себе лидерство в гонке футбольных бомбардиров Фото: Instagram/alnassr_fc
Португальский форвард клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду вернул себе лидерство в гонке лучших бомбардиров 2023 года, забив два гола в матче чемпионата Саудовской Аравии против "Аль-Иттихада", сообщает Zakon.kz

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38-летний нападающий "Аль-Насра" удачно использовал два пенальти в поединке против "Аль-Иттихада". Его команда выиграла со счетом 5:2 в гостевой встрече с коллективом, за который выступает француз Карим Бензема.

Этими двумя голами Роналду увеличил свой показатель до 19 забитых мячей в текущем сезоне саудовского чемпионата, где он единолично лидирует в рейтинге лучших бомбардиров. Португалец также не имеет себе равных среди футбольных "снайперов" по всему миру. В его активе сейчас 53 голов за весь 2023 год во всех турнирах на уровне сборной и клуба.


Капитан "Аль-Насра" в состязании лучших бомбардиров планеты обошел форварда ПСЖ Килиана Мбаппе и нападающего "Баварии" Гарри Кейна, у них по 52 гола. Следом за ними располагается Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити", 50 голов).

"Догнать" Роналду в этом году сможет только Холанд – если забьет больше трех мячей в оставшихся двух играх за "горожан". По расписанию у "Манчестер Сити" в 2023 году осталось две игры в рамках первенства АПЛ. Команда Холанда встретится с "Эвертоном" (27 декабря) и "Шеффилд Юнайтед" (30 декабря). 

У португальского игрока тоже есть шанс увеличить отрыв от преследователей. Свой последний матч в этом году "Аль-Наср" проведет 30 декабря на выезде против "Аль-Таавуна".

Ранее был опубликован рейтинг самых красивых голов Криштиану Роналду.

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