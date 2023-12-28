Маржикпаев оценил новую олимпийскую базу вблизи Алматы

Прибывший в Алматы с рабочим визитом министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев посетил ряд спортивных объектов, которые находятся в городе и его окрестностях, сообщает Zakon.kz.

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В первую очередь министр посетил базу олимпийской подготовки, строительство которой было завершено недавно. Как передает пресс-служба МТС РК, данный спортивный объект позволяет одновременно заниматься 2300 спортсменам по 23 олимпийским видам спорта. Этот объект работает круглый год без перерыва.

"Стратегический ориентир развития спортивной отрасли – концепция развития физической культуры и спорта до 2029 года. Одна из основных целей, определенных в этом документе, повышение доступности спорта для населения через развитие спортивной инфраструктуры. По республике в ближайшие два года будет построено 113 новых спортивных объектов, реконструировано 26 существующих объектов с применением механизма государственно-частного партнерства". Ермек Маржикпаев

Далее Ермек Маржикпаев посетил Олимпийский центр "Акбулак". Универсальный учебно-спортивный комплекс не имеет аналогов в мире и считается отличным местом для проведения спортивных мероприятий любого формата.

Фото: Instagram/turizm_sport_ministrligi

Также главный спортивный чиновник страны посетил "Центр спортивной медицины и реабилитации", осуществляющий врачебный контроль за спортсменами национальных сборных команд, восстановление и реабилитацию спортсменов.

Фото: Instagram/turizm_sport_ministrligi

В ходе своего визита глава ведомства ознакомился с деятельностью лаборатории Национального антидопингового центра, который реализует цели и задачи через информационные и образовательные программы, направленные на формирование и укрепление ценностей честного спорта, закрепленных в Олимпийской Хартии и проводит регулярный допинг-контроль наших атлетов.

Кроме того, министру рассказали о текущим состоянии республиканской школы высшего спортивного мастерства по зимним видам спорта "Алатау".