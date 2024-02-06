Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Маржикпаев переназначен министром туризма и спорта

Маржикпаев переназначен министром туризма и спорта Фото: Telegram/Turizm_jane_sport_ministrligi
Ермек Маржикпаев сохранил пост министра туризма и спорта, сообщает Zakon.kz.

"Указом Главы государства Маржикпаев Ермек Боранбаевич назначен Министром туризма и спорта Республики Казахстан", – говорится в тексте указа.

Маржикпаев Ермек Боранбаевич родился в 1969 году. Окончил Акмолинский государственный педагогический институт им. С. Сейфуллина (учитель истории), Университет "Туран" (юрист), Кокшетауский университет (бакалавр финансов).

Трудовую деятельность начал в 1991 году учителем физкультуры, тренером по боксу СШ № 29 г. Астана.

1992-1993 годы – учитель истории СШ № 7 поселка Боровое Щучинского района Акмолинской области.

1993-1994 годы – директор МЧП "Шонай".

1994-2008 годы – директор ТОО "Береке-Бурабай".

2008-2012 годы – аким Аршалынского района Акмолинской области.ru.beringyachts.comANUNCIOЭкспедиционные яхты из стали от 20м Турция

2012-2013 годы – аким Зерендинского района Акмолинской области.

2013-2014 годы – заместитель акима Акмолинской области.

2014-2015 годы – государственный инспектор отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации президента Республики Казахстан.

2015-2019 годы – аким Кокшетау Акмолинской области.

В марте 2019 года назначен акимом Акмолинской области. 2 сентября 2023 года возглавил Министерство туризма и спорта.

Ранее Аида Балаева сохранила должность министра культуры и информации.

Читайте также

Аида Балаева сохранила должность министра культуры и информации
Аида Балаева сохранила должность министра культуры и информации
Нуржан Нуржигитов остался министром водных ресурсов
Нуржан Нуржигитов остался министром водных ресурсов
Нурлан Байбазаров назначен главой МНЭ
Нурлан Байбазаров назначен главой МНЭ
Диана Абдуллаева
Маржикпаев Ермек
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Отставка правительства, приостановка поисков автобуса, хирургическая кастрация для педофилов – итоги дня
Отставка правительства, приостановка поисков автобуса, хирургическая кастрация для педофилов – итоги дня
экс-глава правительства
Алихан Смаилов прокомментировал свою отставку
казахстанцы продолжают возвращать массажные накидки
"Чудо-товар": казахстанцы продолжают возвращать продавцам дорогостоящие массажные накидки
Что известно об Олжасе Бектенове, выдвинутом на должность премьер-министра
Что известно об Олжасе Бектенове, выдвинутом на должность премьер-министра
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: