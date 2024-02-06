Маржикпаев переназначен министром туризма и спорта

Ермек Маржикпаев сохранил пост министра туризма и спорта, сообщает Zakon.kz.

"Указом Главы государства Маржикпаев Ермек Боранбаевич назначен Министром туризма и спорта Республики Казахстан", – говорится в тексте указа.

Маржикпаев Ермек Боранбаевич родился в 1969 году. Окончил Акмолинский государственный педагогический институт им. С. Сейфуллина (учитель истории), Университет "Туран" (юрист), Кокшетауский университет (бакалавр финансов).



Трудовую деятельность начал в 1991 году учителем физкультуры, тренером по боксу СШ № 29 г. Астана.

1992-1993 годы – учитель истории СШ № 7 поселка Боровое Щучинского района Акмолинской области.

1993-1994 годы – директор МЧП "Шонай".

1994-2008 годы – директор ТОО "Береке-Бурабай".

2008-2012 годы – аким Аршалынского района Акмолинской области.ru.beringyachts.comANUNCIOЭкспедиционные яхты из стали от 20м Турция

2012-2013 годы – аким Зерендинского района Акмолинской области.

2013-2014 годы – заместитель акима Акмолинской области.

2014-2015 годы – государственный инспектор отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации президента Республики Казахстан.

2015-2019 годы – аким Кокшетау Акмолинской области.

В марте 2019 года назначен акимом Акмолинской области. 2 сентября 2023 года возглавил Министерство туризма и спорта.

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