Лондонское дерби и "шпоры" в гостях у "чаек"

28-го декабря Boxing Day в английской Премьер-лиге продолжится матчами "Арсенал" – "Вест Хэм" и "Брайтон" – "Тоттенхэм".

АПЛ. 19-й тур. "Арсенал" – "Вест Хэм Юнайтед". 29 декабря, 02:15 (время Астаны)

"Канониры" одержали всего одну победу в трех предыдущих матчах Премьер-лиги, однако все равно продолжают единолично лидировать в турнирной таблице АПЛ. Впрочем, терял очки "Арсенал" в сражениях со своими ближайшими преследователями – "Ливерпулем" и "Астон Виллой", причем оба раза в гостях.

Теперь же команде Микеля Артеты предстоит провести домашнюю игру, правда, против соседей по Лондону из "Вест Хэма", так что и "молотобойцам" не придется выезжать за пределы родного города. В общем, нас ждет полноценное дерби, да еще и в рамках Boxing Day.

Кого можно считать фаворитом этого противостояния? Вроде бы таблица АПЛ, согласно которой соперников разделяет десять очков, наглядно демонстрирует превосходство "Арсенала". Однако не стоит забывать, что в двух предыдущих очных дуэлях "оружейники" не смогли обыграть "молотобойцев" – поделили очки в чемпионате и потерпели поражение в 1/8-й финала Кубка лиги.

Плюс ко всему в игре с "Вест Хэмом" из-за перебора желтых карточек не сможет принять участие ключевой полузащитник "канониров" и национальной сборной Германии Кай Хаверц.

Тем не менее эксперты Olimpbet считают, что у хозяев столичного дерби шансов на благоприятный исход несравненно больше, чем у коллектива Дэвида Мойеса: П1 – 1.34, Х – 5.51, П2 – 8.75. Столь же убедительным букмекер № 1 в Казахстане ожидает преимущество "Арсенала" и по угловым: П1 – 1.17, Х – 20, П2 – 5.9.

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Фото: olimpbet

"Брайтон энд Хоув Альбион" - "Тоттенхэм Хотспур". 29 декабря, 01:30.

В трех последних турах АПЛ "чайки" набрали всего одно очко. "Шпоры" на таком же отрезке выжали максимум, одержав победы над "Ньюкаслом", "Ноттингемом" и "Эвертоном", благодаря чему "Хотспур" здорово подтянулись к лидирующей группе. Вернее – полноценно в нее вклинились.

Но в выездном сражении с "Брайтоном" "Тоттенхэму" легко точно не будет, команде Ангелоса Постекоглу придется сильно постараться, чтобы в матче с коллективом Роберто де Дзерби продлить свою успешную серию.

В текущем сезоне "чайки" потерпели на своем поле всего одно поражение, уступив в третьем туре "Вест Хэму". А что касается очного противостояния с "Хотспур", то в последнее время эти соперники бьются между собой с переменным успехом: в пяти предыдущих матчах три победы в активе "Тоттенхэма", две ­– у "Брайтона". А вот вничью команды не играли друг с другом более пяти с половиной лет, с 17-го апреля 2018-го года.

На этот раз аналитики Olimpbet вообще не видят фаворита в матче на арене "Фалмер": П1 – 2.5, Х – 3.83, П2 – 2.6. А вот по угловым самый надежный букмекер страны отдает весьма солидное предпочтение хозяевам: П1 – 1.58, Х – 10.5, П2 – 2.9.

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