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Гол Тагыбергена в ворота сборной Дании отметили миллионы подписчиков соцсетей

Гол Тагыбергена в ворота сборной Дании отметили миллионы подписчиков соцсетей Фото: Instagram/kff_team
Видео с красивым голом капитана сборной Казахстана Асхата Тагыбергена попало на страницу Чемпионата Европы-2024 в Instagram. Его просмотрели миллионы раз, подписчики были восхищены техникой капитана, сообщает Zakon.kz.

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На видео гол Тагыбергена в ворота сборной Дании в марте текущего года в отборе Евро-2024, когда казахстанская команда одержала победу со счетом 3:2, проигрывая по ходу встречи 0:2. 


Ранее сообщалось, что этот гол капитана сборной Казахстана был в числе десяти мячей, которые были номинированы на приз Премия Пушкаша как лучший гол уходящего года.


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