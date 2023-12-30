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Бибисара Асаубаева не смогла защитить титул чемпионки мира по блицу

Шахматы ЧМ-2023 Блиц Фото: Instagram/committee_sport
В Самарканде (Узбекистан) завершилось мировое шахматное первенство 2023 года по блицу, где казахстанка Бибисара Асаубаева не сумела отстоять свой прошлогодний титул, который она завоевала в Алматы, сообщает Zakon.kz.

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Двукратная чемпионка мира Бибисара Асаубаева не смогла в третий раз надеть высшую медаль чемпионата мира по блицу. 19-летняя казахстанка завершила турнир на шестом месте, набрав 11 очков после 17 партий, передает пресс-служба FIDE.

Еще одна наша соотечественница Меруерт Камалиденова вошла в топ-10 лучших шахматисток мира, заняв в Самарканде 8-е место (11 баллов).

Шахматы ЧМ 8 место

Фото: Instagram/committee_sport

А новой чемпионкой мира среди женщин по блицу стала россиянка Валентина Гунина (14 очков), "серебро" – у Александры Костенюк (Швейцария, 13,5), "бронзу" – увозит китаянка Чжу Цзиньэр (12,5).

Шахматы Чемпион мира 2023

Фото: Instagram/fide_chess

У мужчин не было равных лучшему шахматисту планеты Магнус Карлсену из Норвегии, который набрал 16 баллов. На второй и третьей строчке россияне Даниил Дубов (15,5) и Владислав Артемьев (15,0).

Для норвежского гроссмейстера – это вторая золотая медаль нынешнего мирового первенства в Узбекистане. 28 декабря он стал лучшим в рапиде.  

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