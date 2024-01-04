Вратарь "МЮ" Онана может сотворить невероятное в мировом футболе

Голкипер английского клуба "Манчестер Юнайтед" Андре Онана может стать одним из первых игроков мирового футбола, который за сутки получит возможность выйти на поле двух турниров глобального масштаба, сообщает Zakon.kz.

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Вдобавок 27-летний вратарь может отыграть два матча за сутки на двух континентах. Конечно, кто-то скажет что это невозможно. Но, самом деле, это реально и уже запланировано, осталось только испытать голкипера.



Как пишет The Athletic, Онана выйдет в матче 21-го тура АПЛ против "Тоттенхэма", который пройдет ночью 15 января. И сразу по окончанию этого поединка он вылетает в Кот-д'Ивуар, где ночью 16 января сборная Камеруна, за которую выступает Андре, встречается с командой Гвинеей. Это уже будет матч Кубка африканских наций (AFCON).





Фото: Instagram/andreonana.24

Вратарь "красных дьяволов" отправится на AFCON сразу после важной встречи со "шпорами" благодаря мировому соглашению, которое достигнуто между всеми сторонами.



А пока 27-летний голкипер сборной Камеруна будет готовиться к турниру на африканском континенте на родной базе "Манчестер Юнайтед". И может выйти на поле 8 января, в рамках матча третьего раунда Кубка Англии против "Уиган Атлетик".

Андре Онана подписал контракт с "манкунианцами" в 2023 году за 50,2 млн евро, перейдя из итальянского "Интера". За это время он сыграл 26 матчей за "МЮ", где пропустил 43 гола.

