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Вратарь "МЮ" Онана может сотворить невероятное в мировом футболе

Футбол 2 матча сутки Фото: Instagram/andreonana.24
Голкипер английского клуба "Манчестер Юнайтед" Андре Онана может стать одним из первых игроков мирового футбола, который за сутки получит возможность выйти на поле двух турниров глобального масштаба, сообщает Zakon.kz.

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Вдобавок 27-летний вратарь может отыграть два матча за сутки на двух континентах. Конечно, кто-то скажет что это невозможно. Но, самом деле, это реально и уже запланировано, осталось только испытать голкипера.   

Как пишет The Athletic, Онана выйдет в матче 21-го тура АПЛ против "Тоттенхэма", который пройдет ночью 15 января. И сразу по окончанию этого поединка он вылетает в Кот-д'Ивуар, где ночью 16 января сборная  Камеруна, за которую выступает Андре, встречается с командой Гвинеей. Это уже будет матч Кубка африканских наций (AFCON).

Футбол 2 матча Сутки

Фото: Instagram/andreonana.24

Вратарь "красных дьяволов" отправится на AFCON сразу после важной встречи со "шпорами" благодаря мировому соглашению, которое достигнуто между всеми сторонами.

А пока 27-летний голкипер сборной Камеруна будет готовиться к турниру на африканском континенте на родной базе "Манчестер Юнайтед". И может выйти на поле 8 января, в рамках матча третьего раунда Кубка Англии против "Уиган Атлетик". 

Андре Онана подписал контракт с "манкунианцами" в 2023 году за 50,2 млн евро, перейдя из итальянского "Интера". За это время он сыграл 26 матчей за "МЮ", где пропустил 43 гола. 

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