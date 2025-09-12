#АЭС в Казахстане
Спорт

Турецкий "Трабзонспор" обзавелся звездным вратарем "Манчестер Юнайтед"

Футбол Переход Трабзонспор, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2025 12:33 Фото: Instagram/trabzonspor
Знаменитый голкипер сборной Камеруна и английского "МЮ" Андре Онана перешел в турецкий футбольный клуб "Трабзонспор" на правах аренды, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба "бордово-синих", 29-летний камерунский вратарь Андре Онана проведет ближайший сезон в чемпионате Турции.

Ранее Онана два года защищал ворота "манкунианцев", где пропустил 102 гола после 72 матчей в английском чемпионате.

Это не первое громкое приобретение турецкого футбола. До этого местную Суперлигу пополнил ряд ведущих игроков из АПЛ.

2 сентября один из грандов английского футбола "Манчестер Сити" продал "Фенербахче" своего бразильского голкипера Эдерсона.

Спустя сутки "Галатасарай" бесплатно приобрел знаменитого немецкого хавбека "горожан" – Илкая Гюндогана.  

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
