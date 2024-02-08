Завершились предварительные слушания по делу знаменитого футболиста Алвеса

В суде Барселоны (Испания) завершились трехдневные слушания по скандальному делу бразильского футболиста Дани Алвеса, которого обвиняют в изнасиловании 23-летней девушки, сообщает Zakon.kz.

"100% CASHBACK" на первую ставку до 100 000 тенге новым клиентам от букмекера №1 в Казахстане OLIMPBET. Если ваша ставка не сыграет – вернем всю сумму на счeт!

Экс-игрок каталонского клуба с января 2023 года находится под стражей по обвинению в изнасиловании, которое было совершено в одном из ночных клубов Барселоны, сообщает Marca.

Два месяца назад закончилось расследование этого инцидента. Прокуроры запросили для футболиста девять лет лишения свободы. Судебное разбирательство началось 5 февраля и завершилось два дня спустя. Адвокаты бразильца просили освободить своего клиента из тюрьмы до вынесения приговора.

"Объективных доказательств нет, претензии обвиняемой стороны субъективны. Дани Алвес находится под стражей более года, и мы требуем его освобождения. Можно забрать два его паспорта, бразильский и испанский, во избежание побега. Сторона защиты просит вынести оправдательный вердикт. Нужно отметить, что действия Дани и потерпевшей были согласованы обеими сторонами", – заявили адвокаты Дани Алвеса.

На суде выступили медицинские эксперты, которые заявили, что следов сильных травм на теле пострадавшей не обнаружили. Сам футболист не считает себя виновным и отказался от права на последнее слово.

В то время как прокуратура просит для экс-футболиста "Барселоны" девять лет лишения свободы, адвокат потерпевшей хочет, чтобы Дани Алвесу дали максимальный срок наказания. По законам Испании это 12 лет тюрьмы.

Приговор по делу огласят в ближайшее время.