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Завершились предварительные слушания по делу знаменитого футболиста Алвеса

Завершились предварительные слушания по делу Алвеса Фото: Instagram/danialves
В суде Барселоны (Испания) завершились трехдневные слушания по скандальному делу бразильского футболиста Дани Алвеса, которого обвиняют в изнасиловании 23-летней девушки, сообщает Zakon.kz.

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Экс-игрок каталонского клуба с января 2023 года находится под стражей по обвинению в изнасиловании, которое было совершено в одном из ночных клубов Барселоны, сообщает Marca.

Два месяца назад закончилось расследование этого инцидента. Прокуроры запросили для футболиста девять лет лишения свободы. Судебное разбирательство началось 5 февраля и завершилось два дня спустя. Адвокаты бразильца просили освободить своего клиента из тюрьмы до вынесения приговора.

"Объективных доказательств нет, претензии обвиняемой стороны субъективны. Дани Алвес находится под стражей более года, и мы требуем его освобождения. Можно забрать два его паспорта, бразильский и испанский, во избежание побега. Сторона защиты просит вынести оправдательный вердикт. Нужно отметить, что действия Дани и потерпевшей были согласованы обеими сторонами", – заявили адвокаты Дани Алвеса.

На суде выступили медицинские эксперты, которые заявили, что следов сильных травм на теле пострадавшей не обнаружили. Сам футболист не считает себя виновным и отказался от права на последнее слово.

В то время как прокуратура просит для экс-футболиста "Барселоны" девять лет лишения свободы, адвокат потерпевшей хочет, чтобы Дани Алвесу дали максимальный срок наказания. По законам Испании это 12 лет тюрьмы.

Приговор по делу огласят в ближайшее время.

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